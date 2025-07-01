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爆冷！全台「最富里」變了 房仲：有神秘富豪遷入

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

財政部發布最新綜所稅統計專冊，全台「最富里」大洗牌，台北市松山區中華里以平均每戶年綜合所得526.6萬元，擠下稱霸多年的新竹市關新里，成為全國最富村里。

松山區中華里位於敦化北路、健康路、南京東路四段一帶，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，中華里為台塑、凱基金控等大型企業的總部所在，住戶不乏企業主與高階主管。

此外，該里周遭有小巨蛋、微風南京百貨等知名地標，轄區內緊鄰台北長庚醫院，也不少醫師選擇在此居住。

不過，觀察中華里過去平均所得雖然不低，但2022年僅約213.7萬元，2023年卻暴增至526.6萬元，推測可能有神秘富豪遷入拉高所得，加上區域企業主利息所得大幅成長所致。

陳定中指出，2022-2023年正是上市櫃企業的股利發放高峰期，加上央行數度升息，使高資產族的利息收入豐厚，並拉抬了該里整體所得總額。

他表示，進一步觀察中華里的所得中位數僅98.4萬元，遠低於平均數，顯示高所得者對整體數據的拉升效果強烈。

根據財政部最新出爐的「112年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」，綜合所得總額平均數以新竹市152.4萬元續居全台之首，新竹縣以135.3萬元排名第2，台北市128.7萬元排名第3。

全台最富里前五名，依序為台北市松山區中華里（平均526.6萬元）、新竹市關新里（461.4萬元）、台北市士林區永福里（346萬元）、新竹縣竹北市東平里（341.6萬元）以及新竹縣寶山鄉三峰村（337.1萬元）。

松山區中華里示意圖。取自／google地圖
松山區中華里示意圖。取自／google地圖

財政部 凱基金

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