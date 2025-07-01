熱銷4億元業績！全家再攜百萬網紅千千 推新口味霜淇淋

「全家」（5903）第4度攜手百萬美食YouTuber千千及其個人品牌「水水灶咖」，於7月5日由明星商品Fami!ce霜淇淋領軍，推出「仙仙仙草霜淇淋」全新口味，選用台灣仙草汁，將草本香氣與滑順口感與Fami!ce霜淇淋完美結合，打造消暑又懷舊的台式潮感新滋味。

「全家」Fami!ce霜淇淋具備「全齡化」、「全季節性」兩大特性，每月熱銷超過200萬支，2022年「全家」首度攜手美食YouTuber千千及其個人品牌「水水灶咖」聯名合作，陸續推出「椰椰奶奶霜淇淋」、「木瓜牛奶霜淇淋」與「是芭樂系霜淇淋」等話題口味，引發廣大迴響，不僅屢登社群熱搜、消費者PO文曬圖，更創下近4億銷售佳績，為Fami!ce霜淇淋最受歡迎的聯名組合之一。今年雙方再度攜手合作，延續「台味創新」與「潮玩風味」的兩大核心，於暑假之初推出「Fami!ce仙仙仙草霜淇淋」全新口味。

暑假首波「Fami!ce仙仙仙草霜淇淋」，選用台灣仙草汁，將仙草淡淡草本甘味與Fami!ce霜淇淋乳感滑順融合，打造清爽不膩、回甘有層次的正宗台式口味，更可綜合搭配鮮乳坊聯名「Fami!ce莊園牛奶霜淇淋」，濃郁奶香搭配台味仙草，風味再加乘，翻玩台式甜品創新風貌；歡慶新品上市，自7月5日起至7月7日，「全家」APP隨買跨店取更推出限時3日Fami!ce霜淇淋限時閃購5支188元優惠（每位會員限購2組，兌換期限至11月20日），快來「全家」來支Fami!ce霜淇淋開啟這個暑假。