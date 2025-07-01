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倒數七天！首波中央社宅招租 7月8日截止受理

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
首波中央社宅申請資格。圖／住都中心提供
首波中央社宅申請資格。圖／住都中心提供

首波中央社宅，位於雙北、桃園及高雄共4案招租中，即將於7月8日截止受理申請！請有意申請社宅的民眾，把握機會於截止日前，至國家住都中心安居好室網站完成線上申請。

國家住都中心興辦之臺北市萬華區「萬華安居」、新北市三重區「五谷好室A」、桃園市中壢區「龍岡好室」以及高雄市左營區「崇實安居」4處社會住宅，將於7月8日（下周二）截止受理申請，並於10月9日公開抽籤，12月1日即可入住。

國家住都中心表示，有意申請的民眾務必把握時間，於7月8日前備妥申請人本人身分證正反面影本、全戶戶籍資料、家庭成員之最近年度財產歸屬資料及綜合所得稅各類所得資料清單、財稅證明等資料，至國家住都中心安居好室網站線上申請；並請留意各項文件時效性。

國家住都中心再次提醒，本次招租社宅分布於雙北、桃園及高雄等4個縣市，若工作與居住地點在本次招租範圍之縣市，可同時申請所有資格符合的社宅。惟經抽籤後，僅能擇1處社宅簽約入住。

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