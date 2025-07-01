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普生股東會／改選新一屆董事 林宗慶續任董事長

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

精準醫療大廠（4117）6月30日舉行2025年股東常會，由董事長林宗慶主持，會中通過2024年度營業報告書、財務報表及2024年盈虧撥補案和各項討論事項。

此次股東會亦進行全面改選董事（含獨立董事），依公司章程規定，選出九席董事（含四席獨立董事），新當選之董事包括德慧國際公司代表人林宗慶、香港克麗緹娜國際公司代表人陳碧華、德慧國際公司代表人林孟德、德慧國際公司代表人林家振、香港克麗緹娜國際公司代表人葉建志，四席獨立董事由吳金洌、林倩如、李丞華、陳瑞薰擔任，新任董事(含獨立董事)之任期三年，自2025年6月27日至2028年6月26日。此外，股東會後公司隨即召開新一屆董事會，會中一致推選林宗慶續任董事長。

普生2024年全年合併營收達2.52億元，稅後淨損2.21億元，每股稅後虧損3.69元，主要受到新冠肺炎疫情趨緩、美中貿易戰等全球情勢變化影響，使各地區客戶對於旗下COVID-19 RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、以及核酸萃取劑檢測產品等需求縮減，惟普生積極進行銷售產品組合調整及銷售市場佈局，包括拓展巴西、印度、中東等市場銷售，並持續開發新技術與產品，以及擴展myCTC血液腫瘤循環細胞檢測服務於美加地區的市場新佈局，有望堆疊未來整體營運正面發展。

展望未來，普生仍看好精準醫療檢測和液態活檢等領域的市場需求持續增加，積極提升旗下精準檢測、液態活檢、CDMO(委託開發及生產)、檢測服務、P113抗菌胜肽藥品等五大核心業務領域，並積極調整集團的「經營策略及架構計劃倡議」，持續朝集團既定的願景與任務邁進，為因應全球精準醫療、AI應用與數位醫學日趨蓬勃的發展趨勢，普生將於AI廠房大樓內設立「數位醫學研發中心暨生產基地」，持續深化分子診斷與液體活檢、癌症診斷等關鍵技術的研發，以提升產品附加價值並擴大市場占有率，有助於推升銷售動能與整體營運效率，其次，普生將持續強化「GBC普生」品牌形象，鞏固消費者對品牌的認同與信任，有望助力未來營運動能與良好競爭力。

董事長 普生

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