樂園聯賣飯店夯 六福、劍湖山、麗寶暑假住房拚成長

隨著暑假國旅進入旺季，結合主題樂園資源的觀光飯店同步受惠，住房率與平均房價雙雙看漲。六福莊、劍湖山渡假大飯店與麗寶福容大飯店等三家業者祭出親子體驗活動、聯票促銷與主題房升級，帶動暑期訂房動能回溫，平均房價則預估維持去年水準或小幅上調，反映樂園住宿一站式消費需求穩定。

六福指出，六福莊結合六福村水陸雙樂園門票銷售，帶動住房需求穩健成長，目前7月訂房已接近八成，8月也有約六成，雖然目前國內旅遊的消費型態偏向臨時規劃、短期預訂，但整體目標住房率仍設定在八成以上，年增約5%。房價方面，去年暑假平均房價約6,500元，今年力拚成長。

劍湖山渡假大飯店方面，今年暑期仍以散客為主力，住房率目標約五成，平均房價落在3,000至3,500元間，與去年持平。劍湖山表示，今年主打全新親子主題房，並增設親子設施及互動體驗空間，提升家庭客群黏著度。飯店也於今年3月再度取得五星級旅館評鑑，為品牌加分。

麗寶樂園則同步整合福容大飯店資源，暑假住房率設定目標85%。飯店今年暑假主打「精靈體驗」為主題活動，設計館內集章、DIY與夜間泡泡派對等活動，強化親子與打卡吸引力，進一步拉升平均停留時間與回訪率。業者指出，隨著場域整合深化，渡假區經濟效益正穩步放大，期待繳出旺季佳績。