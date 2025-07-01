益安接獲法院調解通知 涉董事解任爭議

益安生醫（6499）1日公告指出，公司近日接獲智慧財產及商業法院通知，涉及由證券投資人及期貨交易人保護中心提起的調解程序，訴請解任現任董事林榮錦。此案將由法院召開調解庭處理。

根據公告，該法律事件的當事人包括證基會、林榮錦本人、益安生醫公司本身，以及偉宸投資、蔡佩珍與晟德大藥廠等利害關係人。案件爭點為解任董事職務，調解程序6月30日正式啟動。

益安表示，已委請律師處理後續法律事宜，並強調本案目前對公司財務及業務並無影響，將依法配合相關程序進行。