南港出現飛碟雲？引發民眾晚間熱議
台北市南港地區上空30日傍晚18時至18時30分左右出現形狀特殊的大型雲朵，成為臉書等社群平台熱門PO文，相關照片甚至現身在《地震氣象》等粉專，民眾議論是否是傳說中的「飛碟雲」。
飛碟雲外型奇幻特殊，民眾往往總會有較多揣測，甚至容易聯想將有大事發生。不過，過去中央氣象署曾針對俗稱「飛碟雲」的「莢狀雲」解釋過成因，是當一層穩定而潮濕的空氣被抬升（如：遇到山丘），有時氣流會呈波浪狀起伏；氣流上升時，空氣變冷使水氣凝結成雲，氣流下沉時，雲又蒸發消失，因此形成外形奇特的「莢狀雲」。
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