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國光生技60歲 辦仲夏音樂會

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
國光生技董事長詹啟賢（左起）與灣聲樂團副董黃少華以及執行長陳冬梅合照。國光生技／提供
國光生技董事長詹啟賢（左起）與灣聲樂團副董黃少華以及執行長陳冬梅合照。國光生技／提供

國光生技（4142）今年成立60周年，日前於台中舉辦仲夏夜音樂饗宴，邀請享譽國際的灣聲樂團演出「國光六十．台灣金曲盛宴」，帶來一連串本土文化為主題的音樂組曲。國光生技表示，身為國產疫苗廠始終堅持台灣優先，60周年也以實際行動贊助台灣藝文團體，以音樂會友，廣邀員工、合作夥伴及中部藝文界人士共享金曲盛宴。

國光生技成立於1965年，為台灣第一家專業疫苗研發生產公司，具備疫苗與生物製劑從研發到原液生產、充填包裝全程自製能力，陪伴台灣民眾走過數十寒暑，與國人共同度過重大疫情來襲的艱難時刻。國光生技現擁有美國、歐盟GMP認證，同時通過巴西、加拿大等多國認證，再加上2024年與世界衛生組織（WHO）簽訂SMTA2合約，確保在疫情爆發時可在第一時間取得病毒株，迅速生產疫苗保護國人，在與國際合作強化台灣防疫韌性深具意義。

今年適逢國光生技成立60周年，國光生技董事長詹啟賢決定以企業專場贊助，支持台灣頂尖藝文團體─灣聲樂團演出充滿台灣本土風情的金曲饗宴，除了國光員工、眷屬外，前台中市長張溫鷹、立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、台中市衛生局長曾梓展等貴賓及中台灣藝文界人士齊聚一堂，灣聲樂團以悠揚的管弦樂團演奏連串金曲：我想有個家、這城市有愛、瀟灑走一回、吻別、蝴蝶夢飛、太平洋的風、今天妳要嫁我、青花瓷等經典組曲，吸引全場聽眾重回九零年代，隨著樂聲沉浸往日情懷。

國光生技表示，60周年是一個企業的重要里程碑，國光生技將本於國產疫苗廠照顧國人、滿足台灣需求為優先的成立初衷，除了持續在疫苗產業精進、爭取國際代工合作，積極走向國際化外，也將透過60周年活動與員工、合作夥伴、社區及社會大眾互動，強化企業品牌形象、促進員工向心力、擴大社會參與和具體回饋，展現企業社會責任。

疫苗 生技 國光生

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