四大房仲交易 雙位數下滑 6月年減逾四成

四大房仲6月內部店頭交易量，與去年同期買氣暢旺相比、大減四至五成幅度，顯見房市未脫離打炒房政策陰霾，又有以伊戰爭、新台幣急升等干擾下，市場觀望氣氛未散，單月交易量能難以向上突破。

中信房屋總經理張世宗認為，6月市場買氣下降主要有兩大原因，第一，俄烏戰爭未落幕，期間以伊戰爭的爆發又引起民眾對物價通膨與經濟減緩的疑慮，加上美國總統川普啟動的全球對等關稅戰之90天大限逼近，加上新台幣急升，以及央行尚未釋出放寬房市管制的訊號，種種利空因素皆加深民眾對未來經濟走勢的不安，購屋態度更趨保守，讓6月不動產市場持續籠罩在觀望氣氛中。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，行政院主計總處預測今年下半年經濟成長率GDP僅1%，加上國際戰爭，美國關稅戰牽動股匯債市和全球經濟變化，讓置產型買方持續保守因應，而自住客在期待房價下跌之下，加上第2季央行未對房市限貸令鬆綁，整體買氣欲振乏力。

據四大房仲最新內部交易資料顯示，6月永慶、住商、中信、台灣房屋等四大仲介交易量較前月呈現持平或小幅萎縮10%至13%間，與去年同期、市場交投熱絡相比，今年6月則出現大減四、五成。

以住商機構資料來看，6月六都交易量均是年月雙減，其中台北市月減10.9%、年減43.0%，新北市月減2.2%、年減45.1%，桃園市月減14.1%、年減51.0%，台中市月減24.5%、年減52.5%，台南市月減16.2%、年減52.7%，高雄市月減10.5%、年減56.0%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析六都表現指出，新北市因預售案交屋挹注，加上北市買盤外溢，讓區域買氣相對穩健，而在央行態度保守，市場前景未明下，想要成交，不透過降價很難有更多期待。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋日前指出，在房價向下修正趨勢浮現下，「降價促成交」是目前交易關鍵。