遊樂園搶攻暑假商機
各大主題樂園摩拳擦掌搶攻暑假出遊人潮。六福村今年率先調漲門票、主打水陸雙樂園與輕遊票並行策略，目標吸引40萬人次入園；劍湖山則加碼「氣墊濕樂園」擴大玩水體驗，拚業績成長10~20%；麗寶樂園主打「海陸空三選二」優惠搭配主題活動吸客，入園人次拚年增5%，達40萬人次。
業者普遍認為，雖然今年暑假可能受台幣升值影響，導致部分消費者轉向海外旅遊，但由於機票與海外消費成本仍高，加上暑假期間國內仍有學童放假帶動家庭出遊需求，以及主題樂園在票價策略以及遊樂設施推陳出新，有機會穩住基本盤，並挑戰雙位數成長。
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