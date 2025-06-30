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鮨真日本料理進駐清新溫泉飯店 體驗 Omakase 私廚到府

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
全台唯一提供「私廚到府」Omakase體驗的鮨真日本料理，進駐清新溫泉飯店。記者宋健生/攝影
全台唯一提供「私廚到府」Omakase體驗的鮨真日本料理，進駐清新溫泉飯店。記者宋健生/攝影

全台唯一提供「私廚到府」Omakase體驗的高端無菜單料理品牌「鮨真日本料理」，進駐台中清新溫泉飯店1樓，將原本僅提供到府服務的尊榮體驗，首次擴展至飯店內用空間，打造出結合溫泉與Omakase的極致雙享饗宴，也為台中高端餐飲市場注入全新亮點。

為歡慶進駐，全台僅此一家的飯店型鮨真日本料理Omakase，推出前100名預約用餐者，加贈清新溫泉飯店露天溫泉泡券的限量活動，邀饕客享受味蕾與身心的雙重療癒。

鮨真日本料理由日籍主廚親自坐鎮，堅持每日直送日本漁港頂級海鮮與台灣當令食材，以純正職人技法打造精緻無菜單料理。

全新設點位於清新溫泉飯店內，承襲品牌「預約制、私密、細緻」的核心精神，將原本僅提供到府服務的尊榮體驗，首次擴展至飯店內用空間，打造出結合溫泉與Omakase的極致雙享饗宴。

鮨真日本料理試營運期間提供兩段餐期體驗：午餐每位1,880元+10％、晚餐4,600元+10％。

鮨真日本料理堅持每日直送日本漁港頂級海鮮與台灣當令食材。記者宋健生/攝影
鮨真日本料理堅持每日直送日本漁港頂級海鮮與台灣當令食材。記者宋健生/攝影
原本僅提供到府服務的尊榮體驗，首次擴展至飯店內用空間。記者宋健生/攝影
原本僅提供到府服務的尊榮體驗，首次擴展至飯店內用空間。記者宋健生/攝影
鮨真日本料理由日籍主廚親自坐鎮，以純正職人技法打造精緻無菜單料理。記者宋健生/攝影
鮨真日本料理由日籍主廚親自坐鎮，以純正職人技法打造精緻無菜單料理。記者宋健生/攝影

餐飲 溫泉 日本

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