鮨真日本料理進駐清新溫泉飯店 體驗 Omakase 私廚到府
全台唯一提供「私廚到府」Omakase體驗的高端無菜單料理品牌「鮨真日本料理」，進駐台中清新溫泉飯店1樓，將原本僅提供到府服務的尊榮體驗，首次擴展至飯店內用空間，打造出結合溫泉與Omakase的極致雙享饗宴，也為台中高端餐飲市場注入全新亮點。
為歡慶進駐，全台僅此一家的飯店型鮨真日本料理Omakase，推出前100名預約用餐者，加贈清新溫泉飯店露天溫泉泡券的限量活動，邀饕客享受味蕾與身心的雙重療癒。
鮨真日本料理由日籍主廚親自坐鎮，堅持每日直送日本漁港頂級海鮮與台灣當令食材，以純正職人技法打造精緻無菜單料理。
全新設點位於清新溫泉飯店內，承襲品牌「預約制、私密、細緻」的核心精神，將原本僅提供到府服務的尊榮體驗，首次擴展至飯店內用空間，打造出結合溫泉與Omakase的極致雙享饗宴。
鮨真日本料理試營運期間提供兩段餐期體驗：午餐每位1,880元+10％、晚餐4,600元+10％。
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