泰福新紀元 生物藥打進美國 授權當地藥廠2025年下半年銷售

保瑞集團旗下泰福-KY（6541）昨（30）日宣布，該公司開發的生物相似藥NYPOZI，授權給美國藥廠Invagen在美銷售。業內指出，此舉象徵泰福正式邁入產品在國際上市的新紀元，將有營收、權利金、里程碑款、分潤等入帳。

泰福表示，NYPOZI不僅是泰福生技首項在美上市的生物製劑，也是首個由台廠自行取證、生產的生物相似藥，將於下半年開賣，寫下兩個首例。

泰福昨表示，美國子公司Tanvex BioPharma USA, Inc.與全球藥品大廠Cipla美國全資子公司Invagen Pharmaceuticals, Inc.簽訂授權、銷售暨製造協議，攜手推動泰福生技首項生物相似藥NYPOZI（原廠參考藥物為白血球增生劑Neupogen）在美國市場之商業量產與上市銷售。

根據授權協議，Cipla將負責NYPOZI在美國市場的行銷與銷售，Tanvex USA做為藥證登記之製造廠商、將負責此一產品之量產製造及生產供應，並透過產品供貨之銷貨收入、權利金及里程碑收入及上市後的銷售分潤等，實現商業回報。

這也是泰福生技旗下已通過美國FDA審查通過的聖地牙哥廠，於美國市場第一個商業化量產的產品。本次的策略合作不僅實現了泰福生技多年來投資生物相似藥領域開發成果的市場價值、讓泰福生技可專注資源發展以Bora Biologics品牌營運的CDMO業務，更使得Bora Biologics在美國市場的拓展布局上建立起第一個商業量產實績。

泰福生技執行長Stephen Lam表示，此次與Cipla合作，將NYPOZI帶入美國市場，不僅證明泰福的研發實力受到國際肯定，也象徵台灣自製的生物相似藥品成功踏上美國市場，成為台灣生技產業的一項創舉。未來泰福將更加專注資源於擴大全球CDMO服務版圖，滿足全球對高品質生物製劑的迫切需求。