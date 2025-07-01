泰福結盟保瑞衝 CDMO 奏功

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

泰福-KY（6541）自去年8月27日與保瑞藥業結盟後，今年起由保瑞主導泰福的未來營運發展，泰福今年5月曾說明，公司經過策略調整後，今年來大分子藥物CDMO的客戶提案數量已達31個以上，正積極爭取之潛在合約價金超過8,000萬美元。

泰福新任董事長盛保熙曾表示，將改造泰福，由一家專業的生物相似藥公司轉型為優質的CDMO公司，已接好幾家客戶訂單，下一步將要擴產及併購，力拚一年半內轉虧為盈。

泰福5月時表示，完成與保瑞集團的結盟後，第1季合併營收4,986萬元，其中CDMO業務營收占57%、約2,841萬元，主要為原保瑞生技（竹北廠）既有客戶專案之持續服務，而美國泰福（聖地牙哥廠）也在去年底新增一個當地客戶，為整體CDMO業務累加長期動能。

泰福2025年第1季在生物相似藥業務（含權利金收入及銷貨收入）占合併營收43%、約2,136萬元，TX01加拿大市場銷貨較原預期增加近60%，當地經銷夥伴之市場能見度持續提升，亦有利後續聖地牙哥廠區之產能利用效率。

泰福目前除了強化美國聖地牙哥廠區的商業量產能力，也正在進行2,000升擴產計畫，因此已受到多個後期開發（Late stage）的客戶詢問。

營收 保瑞

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