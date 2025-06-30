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愛山林宣布轉型「建設公司」 估明年自建案占至八成

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
愛山林今日召開股東會，董事長祝文宇出席。記者林莉／攝影
愛山林今日召開股東會，董事長祝文宇出席。記者林莉／攝影

愛山林今日召開股東會，董事長祝文宇表示，明年起公司營收重心將由代銷轉為建設，邁入自建案回收階段，營運模式正式轉型。他說，公司入主愛山林十年的成果，「明年開始，我們不是代銷公司，是建設公司。」

股東會承認去年營收111.58億元、年增37.7%，稅後純益達19.02億元、年增26.1%，並通過配發1元現金股利、共3.99元股票股利，總計共配發4.99元股利，每股盈餘3.07元。

祝文宇指出，過去愛山林以代銷為主，但透過長期投資，公司股本從7500萬元擴張至目前逾66億元，預期年底可達90億元。他說，公司土地儲備充足，新推案多位於市場有需求的區位，並持續採「早買早好」原則銷售，部分熱銷案如三重「市政帝寶」，已經每坪讓利達20萬元。

愛山林近年持續擴大自建案比重，愛山林總經理祝藝表示，去年營收除了來自三重「都廳大院」、土城「金城帝寶」、中山「中山麗池」、新竹「新竹帝寶系列」等代銷案之外，自建案板橋「帝景3號」及「帝景5號」完工入帳，也帶動營運成長。

祝藝說，今年將有屏東「花園帝寶」、「海上皇宮」完工入帳，預估金額約43億元。明年則規劃推出多項重磅自建案，包括士林「圓山帝寶」、板橋「采蝶」、「帝景2號」、「帝景6號」、三重「市政官邸1號」及「市政愛悅」、新竹「新竹帝寶8-1至8-3」、「新竹帝寶9-1」以及高雄「橋科大極」，整體完工案量合計約251億元，未來三年每年完工量體皆有望突破200億元大關。

代銷部分，今年線上個案總銷達1156億元，下半年規劃推案量達1469億元，當中不乏大型自建案支撐，如中和總銷約400億元的「左岸明珠」、三重總銷130億元的「市政帝寶」等，成為推升銷售業績的重要動能。

祝文宇說，愛山林將正式邁入營運轉型關鍵期，代銷退居次位，自建案收割成績可期，預估明年自建、代銷分別占八、二成。

建案 帝寶

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