麗明營造董座吳春山捐2億元打造「小豬藝文基地」 屠宰場變身藝文基地

營運逾40年的台中肉品市場屠宰場轉型成果再添一筆，屠宰場已變身豬事圓滿公園，其中原豬隻拍賣館將啟動活化，由麗明營造董事長吳春山捐贈2億元打造「小豬藝文基地」，並無償提供近1萬3,000件豬藝品展出。30日舉行捐贈儀式，市長盧秀燕與吳春山簽署捐贈合約，並與各式豬藝術品合影。

盧秀燕表示，這不僅是北區都市更新的重要里程碑，更是企業回饋社會、文化永續的最佳示範。

盧秀燕表示，北區是她過去擔任立委時的選區之一，台中市肉品市場自民國69年成立，做為中部地區肉品供應重要場所已超過40年，市府自109年起啟動活化，110年完成屠宰與拍賣業務移轉。

舊場域則規劃豬事圓滿公園、興建中的社會住宅、社區型綜合商場，以及圓形拍賣館整建，未來市府也將投入4,000至5,000萬元，協力推動拍賣館內部裝修與營運。盧秀燕感謝企業攜手投入歷史建築活化及文化建設，市府未來將積極投入拍賣館的藝文策展與營運管理，豐富市民的藝文生活。

盧秀燕特別感謝熱心公益的吳春山，他在參觀原拍賣館後提出活化構想，將以「拍賣館小劇場」與「麗明·豬展示館」兩大設施為主軸，展出30年來在全球蒐集的各式豬造型藝術品，提供市民更豐富的藝文生活。

吳春山表示，他的「豬藝術品」收藏因空間有限，始終難以完整呈現，這次市府提供了這麼棒的空間，讓他有機會與更多人分享。

吳春山相信一座城市要更好，就需要更多元、更豐富的藝文空間，他希望透過這次的活化計畫，讓台中成為一個充滿創意與溫度的文化基地，讓更多人可以在這裡欣賞、交流、體驗藝文的美好。

文化局長陳佳君表示，「小豬藝文基地」未來將保留肉品市場拍賣館圓形建築特色，整建為圓形劇場，並新建展示館與戶外綠意空間，打造融合展演與社區互動的藝文場域。基地鄰近一中街商圈與文教住宅區，地理位置優越，未來無論作為藝文孵化平台或親子活動空間，發展潛力可期。

今天的捐贈合約簽署儀式，包括立法委員楊瓊瓔、廖偉翔、市議員陳政顯、陳文政、劉士州、市府秘書長黃崇典、文化局長陳佳君、台中市工策會總幹事黃于珊、建築師姚仁喜、台中市肉品市場董事長吳桂森、北區建成里長林寬仁等人都到場。