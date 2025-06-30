快訊

網紅「仙塔律師」涉助詐團洗錢洩密 北檢訊後以70萬元交保

麗明營造董座吳春山捐2億元打造「小豬藝文基地」 屠宰場變身藝文基地

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
市長盧秀燕與吳春山簽署捐贈合約後，與各式豬藝術品合影。市府提供
市長盧秀燕與吳春山簽署捐贈合約後，與各式豬藝術品合影。市府提供

營運逾40年的台中肉品市場屠宰場轉型成果再添一筆，屠宰場已變身豬事圓滿公園，其中原豬隻拍賣館將啟動活化，由麗明營造董事長吳春山捐贈2億元打造「小豬藝文基地」，並無償提供近1萬3,000件豬藝品展出。30日舉行捐贈儀式，市長盧秀燕與吳春山簽署捐贈合約，並與各式豬藝術品合影。

盧秀燕表示，這不僅是北區都市更新的重要里程碑，更是企業回饋社會、文化永續的最佳示範。

盧秀燕表示，北區是她過去擔任立委時的選區之一，台中市肉品市場自民國69年成立，做為中部地區肉品供應重要場所已超過40年，市府自109年起啟動活化，110年完成屠宰與拍賣業務移轉。

舊場域則規劃豬事圓滿公園、興建中的社會住宅、社區型綜合商場，以及圓形拍賣館整建，未來市府也將投入4,000至5,000萬元，協力推動拍賣館內部裝修與營運。盧秀燕感謝企業攜手投入歷史建築活化及文化建設，市府未來將積極投入拍賣館的藝文策展與營運管理，豐富市民的藝文生活。

盧秀燕特別感謝熱心公益的吳春山，他在參觀原拍賣館後提出活化構想，將以「拍賣館小劇場」與「麗明·豬展示館」兩大設施為主軸，展出30年來在全球蒐集的各式豬造型藝術品，提供市民更豐富的藝文生活。

吳春山表示，他的「豬藝術品」收藏因空間有限，始終難以完整呈現，這次市府提供了這麼棒的空間，讓他有機會與更多人分享。

吳春山相信一座城市要更好，就需要更多元、更豐富的藝文空間，他希望透過這次的活化計畫，讓台中成為一個充滿創意與溫度的文化基地，讓更多人可以在這裡欣賞、交流、體驗藝文的美好。

文化局長陳佳君表示，「小豬藝文基地」未來將保留肉品市場拍賣館圓形建築特色，整建為圓形劇場，並新建展示館與戶外綠意空間，打造融合展演與社區互動的藝文場域。基地鄰近一中街商圈與文教住宅區，地理位置優越，未來無論作為藝文孵化平台或親子活動空間，發展潛力可期。

今天的捐贈合約簽署儀式，包括立法委員楊瓊瓔、廖偉翔、市議員陳政顯、陳文政、劉士州、市府秘書長黃崇典、文化局長陳佳君、台中市工策會總幹事黃于珊、建築師姚仁喜、台中市肉品市場董事長吳桂森、北區建成里長林寬仁等人都到場。

立法院副院長江啟臣、立法委員黃健豪、市議員黃馨慧、 陳廷秀服務處也派代表共襄盛舉。

吳春山打造「小豬藝文基地」，並無償提供近1萬3,000件豬藝品展出。記者宋健生/攝影
吳春山打造「小豬藝文基地」，並無償提供近1萬3,000件豬藝品展出。記者宋健生/攝影
台中市長盧秀燕與麗明營造董事長吳春山簽署「小豬藝文基地」捐贈合約。市府提供
台中市長盧秀燕與麗明營造董事長吳春山簽署「小豬藝文基地」捐贈合約。市府提供

董事長 盧秀燕

延伸閱讀

影／賴總統第三講掀熱議！盧秀燕回應了 曝7成民意想聽「這議題」

從肉品市場到表演空間 中市府攜手麗明營造打造小豬藝文基地

盧秀燕蔣萬安轟無差別大罷免 吳思瑤反譏造假法院認證

影／全台大罷免 盧秀燕嗆：這是無差別、報復性行動

相關新聞

台積概念房也賣不動了？ 這區今年上半年0案完銷

台積概念房失靈，投資客大退場，建商推出的新案賣不動，甚至有區域掛蛋、零成交。據市調單位591新建案統計今年上半年台積電（...

愛山林宣布轉型「建設公司」 估明年自建案占至八成

愛山林今日召開股東會，董事長祝文宇表示，明年起公司營收重心將由代銷轉為建設，邁入自建案回收階段，營運模式正式轉型。他說，...

台灣虎航首飛高雄至濟州 立委追蹤貴賓室設施進度

立委許智傑30日與交通部長陳世凱、台灣虎航（6757）黃世惠董事長，及立委李昆澤、邱志偉還有高雄市議員等人，一同到高雄機...

台灣虎航歡慶首航 今起北中高每周13班往返韓國濟州島

台灣虎航（6757）30日在高雄國際機場盛大舉辦高雄-濟州航線首航儀式。此新航不僅是從高雄出發的第11條航線，也是繼高雄...

暑假開跑！六福村、麗寶拚吸40萬人潮 劍湖山目標雙位數成長

中小學暑假將在明日登場，各大主題樂園摩拳擦掌搶攻出遊人潮。六福村今年率先調漲門票、主打水陸雙樂園與輕遊票並行策略，目標吸...

高鐵嘉義站招商 鐵道局公開招標、得標最長可經營70年

交通部鐵道局30日公告徵求投資人參與「高速鐵路嘉義車站特定區事業發展用地開發經營案」，竭誠歡迎投資人參與投資開發。本案開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。