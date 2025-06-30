數位沛方／抗拒AI心態 轉型絆腳石

近一年來，我在輔導中小企業進行數位轉型與AI導入協作的過程中，發現一個有意思的現象：阻力不一定來自於年長的公司老闆，也不一定是技術上的門檻，而是來自中層部門主管那微妙卻堅定的「抗拒感」。

這些部門主管不見得會公然反對，但在導入的評估或過程中，卻總會讓人有一種不急、慢慢來也沒關係的感覺。在跟其中一些人聊過後，大概可以歸納出幾種心態，例如「我們現在這樣就做得很好」、「這個東西我不熟」、「AI會不會取代我們」等，而這些心態也默默地讓推動AI的計畫卡住，延後了轉型的契機。

現階段AI正在快速地發展，我們也看到部分的個人或中小企業，因為善用這些工具，幫助自身在業務拓展或工作效率上獲得了提升。這些改變不一定是花了數百萬導入大型工具，很可能只是幾個每月數百元訂閱的AI工具就能做到，如果因為管理層的保守，而錯失成為領先者的機會，那會非常可惜。

AI不是敵人，是加速器，AI的使用不會瞬間改變一家公司變好，因為它需要員工們花時間去熟悉它。但若不願意做前面這段的付出，那很可能會讓企業與競爭對手差距逐漸擴大，當別人的行銷部門已經用AI大量產出文案初稿、設計報表自動產出流程、讓客服系統回應更即時、新人有隨身教練指導工作流程時，若你還在慢慢產出文案、煩惱誰來回覆客服訊息跟帶領有世代隔閡的新人，那麼可能只會讓團隊愈來愈吃力。

中小企業本來就不像大公司一樣，擁有龐大的預算與資源，或能夠找到充足的人力，一旦缺乏效率，就更容易在市場中被忽略，請記住，AI不是來取代人，而是幫助團隊把時間花在更有價值的事情上。

抗拒的背後，往往是一種「不確定感」，我遇過部分主管對AI的抗拒，其實不是因為不相信技術，而是因為他們不知道該從哪裡開始，也不確定學了之後是否有幫助，甚至擔心「年輕人比較懂」，自己會被取代。這樣的心理，其實當初在數位行銷發展的時候就已經發生過，部分的主管刻意不依賴數位行銷，結果導致公司在市場競爭上處於劣勢，最後甚至遭淘汰。

作為部門主管或決策者，最重要的並不是成為AI專家，而是要有願意「開門讓新東西進來」的心態．你可以說：「我不懂，但我們一起來嘗試。」也可以說：「我們從一個小流程開始試看看，有效果我們再嘗試更多不同項目。」這樣的語言與行動，會讓團隊知道「這不是一場對抗，而是一場學習的機會」，自然也更容易凝聚共識、產生成果。