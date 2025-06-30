租稅觀察室／加強小商家查稅 防杜稅基侵蝕

營業人按銷售總額課徵營業稅，且基本上不能扣抵其支付的進項稅額，這類營業人包括金融機構、特種飲食業及小規模營業人等，當前我國小規模營業人的銷售額認定方式是由稽徵機關派員實地勘查，再按照「營業稅特種稅額查定辦法」核定，小規模營業人就主管稽徵機關查定的銷售額按稅率1%計算營業稅額，由稽徵機關依據查定的銷售額按季發單開徵營業稅，小規模營業人再持稅單到代收稅款的金融機構或者是便利商店繳納營業稅。

目前小規模營業人因為無須申報各期銷售額，也無須辦理結算申報，稽徵實務上往往造成營業人自核准免用統一發票後，除非稅務人員主動稽查或是仰賴消費民眾檢舉，稽徵機關無從得知營業人實際銷售額情形，以致稅捐機關常常低估小規模營業人實際的銷售額。

此外，更容易發生每月營業額超過20萬的營業人，為了採用較低的營業稅率，改以商業登記為獨資、合夥組織隱匿於小規模營業人之中，或是註銷或暫停原營業商號等方式，使得稽徵機關面臨稅基大量流失的窘境，無法真實掌握營業人真正的銷售額。

加上小規模營業人大多會計帳證不齊全，會計制度不完善，加上免開立統一發票作為進項憑證，很少有小規模營業人願意索取統一發票作為進項憑證，導致我國營業稅勾稽制度失靈，破壞加值型營業稅體系的完整性。

尤其是營業稅特種稅額查定費用標準等級表關於部分行業類別的小規模營業人，目前是以「費用還原法」透過營業費用除以費用率來推計銷售額，這些營業費用項目包含了資本主薪資、員工薪資以及店租租金和每日消費人次、消費額等，這項標準是民國79年所訂，迄今已35年未調整。

其中表列資本主薪資費用每人每月可以列支新台幣26,000元，員工薪資每人每月可以列支新台幣23,000元，這些標準遠低於目前我國法定最低工資28,590元與市場平均薪資行情。

當前物價、薪資水準已高於過去許多，民國79年每個月營業額20萬的小規模營業人平均可請十名員工，換算目前的薪資水準及店租租金後，平均只能請二名員工，換句話說一旦調整上開等級表，許多目前適用每月營業額20萬以下的小規模營業人，以「費用還原法」透過營業費用除以費用率來推計銷售額，其每月營業額將立刻超過20萬，必須放棄小規模營業人身分，並依營業稅法以及統一發票使用辦法開立統一發票。

筆者到中國大陸旅遊或從事工商活動教學發現，大陸早在十多年前便落實商家以行動支付裝置讓消費者掃碼付款，完全無紙幣，不論是中國地方的平價小吃店還是連鎖賣場或商店，均不例外。

建議財政部加強執行我國小規模營業人導入行動支付適用租稅優惠作業規範，落實小規模營業人在實體商店銷售貨物、或勞務接受消費者使用電子行動支付裝置付款，以避免小規模營業人常被外界質疑其家數過多、稅率低，致政府收取稅收偏低，存在租稅不公的情形。