智慧經營／胡連董事長張子雄 品牌再造 進擊國際

成立48年的汽車端子廠胡連（6279），是台灣車用連接器的龍頭廠商，近期該公司推動品牌再造工程，重塑公司品牌及標誌更新，象徵胡連從1.0正式進入2.0時代。胡連董事長張子雄認為，品牌升級，不只是一次視覺形象的改變，而是對市場、對夥伴、對未來的全新承諾。

進化2.0 提高競爭力

全球汽車產業目前正處於前所未有的變革之中，電動車、自動駕駛、智慧聯網等新技術快速發展，使得車用連接器的需求日益多元，市場競爭也更加激烈。

面對這樣的挑戰與機遇，胡連決定進行品牌升級，目的是希望用更清晰、明確、有效的方式，讓市場真正認識胡連的實力與價值。品牌升級的核心，不只是形象更新，更是胡連進一步強化市場競爭力的具體行動。

張子雄說，進行品牌升級，可以擴大胡連在國際市場的影響力，讓全球夥伴更清楚胡連的技術優勢與解決方案；同時，深化與國際夥伴的合作關係，共同推動汽車產業的創新與進步，進而強化市場信任，讓更多客戶選擇胡連，與其攜手成長。

成立於1977年的胡連，早期是生產金屬沖壓端子零件產品起家，2004年涉入塑膠連接器產品，由於搭上中國大陸汽車市場快速成長的浪潮，目前是中國汽車自主品牌第一大車用連接器廠。近幾年，中國大陸本土電動車品牌興起，並朝向電動化、智能化與網路化三大方向發展，胡連也搭上大陸品牌電動車興起的浪潮，朝向電器化、高值化的產品發展。

進軍歐洲 打第二隻腳

不過，張子雄並不滿足於大陸汽車市場稱雄，隨著胡連在1.0時代已經站穩腳步，該公司透過2.0的轉型，要大舉拓展歐洲傳統車廠的訂單，也就是在站穩大陸市場之後，要以新的品牌識別形象，積極開拓歐洲市場，除了推動業績進一步成長之外，也為公司的營運打下第二隻腳。

張子雄回憶道，胡連是跟著台灣汽車產業發展起來的，1970年代台灣工業逐漸起步，裕隆、中華汽車等業者，從事汽車組裝業務，連接器也是由日本進口，當時是模具師父的張子雄認為，台灣應該要有能力開發連接器，於是他與幾位工作經驗和背景相同的年輕人，共同創立胡連，投入車用端子的開發工作，成為國內汽機車端子的供應商。

不過，台灣沒有汽車自主品牌，因此，很難發揚光大，他說，台灣市場就這麼大，發展有限。若是他今天沒有走出去到大陸市場去發展，可能就無法生存。

現在中國大陸的汽車市場，已經不僅僅是內需市場了，而是開始以大陸自主品牌電動車在全球攻城掠地，這對胡連而言，反而是利基，因為胡連已經累積了近50年的技術、經驗與口碑，大陸自主品牌電動車要外銷，就需要像胡連這樣，值得信賴的零組件供應夥伴。

同時，歐洲品牌車廠，由於在價格上無法與中國大陸自主品牌電動車競爭，也需要大陸或是台灣本土的供應商，來降低成本，累積48年經驗的胡連，正是歐洲車廠的最佳選擇之一，因此，胡連的品牌再造，不僅是改變形象，而是再次出擊，深化布局國際市場。