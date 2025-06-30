歡慶11周年！「HUN 混」轉型升級全新視覺加上原創IP登場

從台中發跡的義大利麵品牌「HUN混」，歡慶11周年，不但轉型升級全新視覺，加上原創IP登場，台中南區還有大里雙店連開，開幕期間再推出橘醬爆炸蛤蜊免費送。

從台中發跡的義大利麵品牌「HUN混」自2014年創立以來，11年來從在地小店一路茁壯，成為學生、小資族與義大利麵愛好者心中的經典代表。「高CP值」、「橘醬爆炸蛤蠣」、「加麵不加價」這些關鍵字，不只傳遍台中街頭，也寫進許多人成長的故事裡。

如今邁入第11年，HUN混正式揭開品牌升級的全新篇章。從視覺識別到空間設計全面進化，並在台灣餐飲品牌中首度打造自有IP角色，HUHU不只是吉祥物，更代表一種情緒共鳴的生活態度，陪伴年輕人在忙碌與壓力中找回玩心、找回自己。

尊鴻集團執行長陳詠翔說：「我們希望HUHU能成為每個人日常裡的療癒存在，也讓HUN混的精神從餐桌延伸到生活。」

陳詠翔指出，招牌「橘醬爆炸蛤蠣義大利麵」陪伴台中人混了11年，至今銷售已破百萬盤。堆疊滿滿的蛤蜊，佐上招牌橘醬，視覺與味覺雙重衝擊，是不少人學生時期、初戀約會，或放學後的小確幸。

隨著品牌轉型，HUN混同步推出全新菜色，如蛋奶醬、濃郁起司醬系列，以及新推出的冰淇淋甜點，讓經典升級、風味更多元，打造更完整的「混式用餐體驗」。

新門市高工、大里雙店連開首度加入現烤麵包區、扭蛋機互動升級，作為11周年象徵性的重要一步，HUN混全新門市正式開幕，分別選址於台中高工與台中大里。新店延續品牌CI全新視覺，加入IP角色HUHU的活潑元素，打造更年輕、開放、好拍的用餐空間。

值得一提的是，新店首度增設麵包區，販售多款特色口味吐司，讓顧客在義大利麵之外，也能享受烘焙日常的溫度感。為提升品牌互動，各門市特別設置「10秒扭蛋機」，消費者有機會免費獲得HUHU相關限量周邊，成為最受歡迎的趣味亮點。

品牌進入第11年，正式升級CI系統，推出全新原創IP「HUHU」。這位無拘無束、俏皮靈動的角色，不僅象徵HUN混不被定義的精神，更體現品牌在創意與風格上的持續探索。

「HUHU不只是一個可愛角色，更是一種生活態度的具象化。」陳詠翔說，希望透過HUHU提醒大家：在壓力繁忙的生活裡，也要保有一點玩心、一點自由，勇敢混出自己的節奏。

HUN混也同步推出HUHU品牌周邊商品，包括造型娃娃、托特包、鑰匙圈與繡布貼等實用潮流小物，未來也將規劃與異業聯名、跨界合作，讓「混」的精神從義大利麵跨界走進生活、音樂、潮流，成為年輕世代的新象徵。

創立於2014年的HUN混是一間來自台中的義大利麵品牌，致力以高CP值、豐盛份量與創意風格打造平民義大利麵。主打品項「橘醬爆炸蛤蜊義大利麵」熱銷超過百萬盤。