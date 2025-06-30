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新台幣急貶7.22角 機械業者：長期貶值才有利營運

中央社／ 新竹30日電

央行今天出手調節，新台幣兌美元收在29.902元，重貶7.22角，貶幅達2.41%，寫下24年來單日最大貶幅。機械業者表示，今天新台幣重貶有利未實現的匯兌損失減少，讓財報比較好看，不過新台幣長期貶值才有利於營運表現。

新台幣兌美元今天走勢震盪劇烈，開盤價為29.16元，最高29.048元，收在最低29.902元。6月升幅幾乎抵銷，月線累計升值2.7分或0.09%，第2季累計升值3.28元、升幅10.97%，創下史上最大單季升幅。

機械業者指出，外幣資產部分已處分實現損益，未實現匯損部分，因以季底匯率進行評價，隨著今天新台幣重貶，匯損將可減少，讓財報比較好看。

另一業者表示，公司不是只做一天生意，雖然今天新台幣重貶，有利業外匯損減少，但新台幣長期貶值才有利於營運表現。廠商無法控制匯率，只希望匯率波動不要太大，才能夠進行調整因應，管理相關風險。

新台幣 匯率

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