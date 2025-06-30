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國產血袋列重要戰略物資 本土唯一廠普瑞博：準備好了

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

普瑞博（6847）30日表示，該公司在樹林與南亞技轉合作的台灣首座血袋工廠，初期800萬個血袋、280萬套血袋過濾器套組的產能後盾已經準備好了，待in-line血袋過濾器套組產品取得認證，立即可上線供應國家需求。

普瑞博是國內唯一血袋與血液減白過濾器生產商，該公司表示，國產血袋是國家重要戰略物資的議題，近期再受關注。衛福部政務次長林靜儀日前提出將跨部會合作，提升台灣韌性醫療計畫，聚焦推動本土自製血袋，同時國防部也傳出將在今年底前，成立國軍首座「捐血機構」，並於2026年成立「三軍血液計畫」。

普瑞博表示，在樹林與南亞技轉合作的台灣首座血袋工廠，初期800萬個血袋、280萬套血袋過濾器套組的產能後盾已經準備好了，待in-line血袋過濾器套組產品取得認證，立即可上線供應國家需求。

普瑞博表示，台灣血源都是來自國人，一年大約捐出280萬袋血液，過去血袋卻長期依賴進口，主因就是國內無完整血袋產業供應鏈，尤其是高投資門檻的血袋工廠及高技術門檻的全血減白過濾器，目前靠日商中製、日商泰廠兩大進口來源。

普瑞博先期在取得pRBC濃縮紅血球的血液減白過濾器項目，以每年20萬套打入血液基金會供應鏈，為國產血袋過濾器套組產品鋪路。近期普瑞博也與國防醫學院、軍醫局接觸，積極瞭解三軍血液計畫需求。

普瑞博表示，該公司的海外業務，目前版圖已拓展至26國通路，因應川普執政帶來的全球供應鏈變化，未來規畫將針對全球區域供應鏈進行布局，並建置完整海外血袋產業鏈。歐美成熟市場對價格敏感的特性，普瑞博去年底與巴西醫材進口商合作案，雙方已有共識朝在地設廠的模式做規劃，由普瑞博主導合作，利用當地關稅優勢與當地合作夥伴，大型醫材廠商Cromo公司遍布美洲的通路優勢布局整個美洲市場，搶攻每年超過4,000萬套In-line血袋的市場。

針對新興及成長中市場，如中國大陸與東南亞等，普瑞博目前不排除海外設立生產基地，正積極與當地合作夥伴討論中。公司針對直接在捐血過程即時進行過濾減白的革新型產品，real-time血袋套組，則持續推動取得專利進程，與後續完成臨床試驗取得認證。

今年，普瑞博也爭取土耳其、馬來西亞在下半年開標的減白過濾器、客製化gamma射線血液滅菌處理套件等國家標案，相關產品已經通過當地政府指定之血液中心驗證，成為合格供應商；及in-line血袋過濾器套組散件組裝形式出口訂單。

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