高雄洲際酒店推出中秋月餅 「恆．月 Eternal Moon」

中秋節即將來臨，高雄洲際酒店推出全新節慶禮盒「恆．月 Eternal Moon」，以「A Light You Carry On. 攜著月光，走進日常裡。」為主軸，傳遞節慶溫度與恆久陪伴的情感價值。禮盒以紅色為主視覺，象徵喜悅、團圓與愛，搭配手袋式設計，跳脫傳統禮盒形式，不僅適合送禮，更能化身為日常生活的實用配件，讓中秋祝福從節日延伸至每一天。

高雄洲際酒店表示，「恆．月 Eternal Moon」禮盒精選五款風味月餅，堅持高品質原料與創新口味結合，帶來層次豐富的味蕾饗宴。包括有「烏龍可可藏心奶皇月餅」揉合頂級烏龍茶精華、鹹蛋奶皇與可可夾心，香氣層層遞進；「焦糖威士忌月餅」將咖啡桃山皮與焦糖威士忌餡完美結合，展現低調成熟的風味。

而「奶皇流沙月餅」以慢燉鹹蛋黃與奶油調製流心餡，入口即化；「松露起司奶皇月餅」揉合義大利帕瑪森起司與頂級松露內餡，鹹香回甘、創新獨特；「極品XO月餅」則選用頂級干貝、金華火腿與櫻蝦等製成手工 XO醬，搭配廣式餅皮，香氣濃郁海味十足。

在「恆．月 Eternal Moon」禮盒中，並特別加入世界奢華茶葉品牌 TWG Tea 全球首創的「茶香泰迪」，為佳節獻上兼具品味與溫度的獨特贈禮選擇。精緻茶葉所打造的創新茶香水果軟糖，結合 TWG Tea 精選茗茶與草莓風味，不論是當作美味的糖果品嚐，或將兩顆茶香泰迪溶於熱水中，化身為一杯香氣撲鼻的美妙茶飲，皆完美體現TWG Tea不斷創新與重塑茶飲之藝術。

業者並指出，「恆．月 Eternal Moon」禮盒不僅僅是月餅的承載，更是一只兼具設計感與實用性的「恆．月 Eternal Moon」。外型優雅、輕巧便攜，容量充足，可於節慶期間盛裝月餅，節後則轉化為日常外出的提袋、旅行收納包等生活配件。這樣的設計巧思，讓中秋贈禮不止於節日，更延續於生活日常，承載的不只是禮品，更是一份祝福的延續、一段情感的維繫。

而凡購買高雄洲際酒店「 恆．月 Eternal Moon 」中秋禮盒，即可掃描禮盒內附QR Code，參加「高雄洲際中秋奢華抽獎禮賞」。最大獎項為【總統套房住宿一晚】，尊享精選香檳一瓶及經典全自助式早餐（至多四客）。其他獎項包含港景開放式套房、餐廳抵用券、雙人下午茶、雙人套餐等多項好禮。