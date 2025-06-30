台中市經貿段6、8地號招商再啟 經發局宣布可分塊投標

搶占水湳經貿園區投資先機！隨著台中國際會展中心年底開幕倒數計時，台中市政府30日再度公告，釋出園區北側核心地段「台中市西屯區經貿段6、8地號等2筆土地設定地上權案」，權利金底價94億元，但可分開標售，以提高投資誘因。

經發局說明，經貿段6、8地號合計占地約3.86公頃，使用分區為水湳經貿園區第二種經貿專用區，擁有建蔽率80%、容積率500%高使用強度，採設定地上權70年方式招商。

經發局進一步指出，考量市場反應投資規模較為龐大，此次招標特別設計多項標別組合，提供投資人選擇彈性，第一標經貿段6地號及8地號整體開發，底價94億元；第二標經貿段6地號單獨開發，底價48.42億元。

投資人可自行評估兩基地一併投標，或個別單獨投標，並以兩基地一併投標者優先開標，如第一標無人投標或無法完成簽約，則啟動第二標評選作業，讓投資人可依資源與策略靈活布局。

經發局表示，這項設定地上權案自即日起公告招商，至10月27日下午5時截止，10月28日開標，將引進大型零售及旅館商業設施，支援會展中心消費住宿機能，歡迎國內外企業踴躍參與，共同打造台中最具前景的經貿新核心。

台中市政府規劃引進國際級旅館及複合式百貨商場，初估兩塊土地合併開發，總投資金額逾300億元，未來可望打造「下一個台中七期百貨商圈」。而據了解，目前已有多家大型壽險業者表達高度意願。

去年經發局辦理招商說明會時，吸引不少「大咖」到場，包括國泰人壽、新光人壽及南山人壽，以及統一（1216）集團旗下統流開發、遠百（2903）、台糖、興富發（2542）、國建（2501）、新美齊（2442）、富華創新等知名零售、百貨及開發商。

不過由於開發量體太大，去年6月開標時因無人投標而宣告流標。此次市府捲土重來，特別設計多項標別組合，讓投資人選擇更為彈性，也提高投資誘因。

台中經濟發展局長張峯源表示，隨著水湳經貿園區各項重大建設陸續到位，區域內交通、生活與商業機能不斷升級，加上超巨蛋拍板落腳水湳經貿園區帶來的演唱會及體育賽事商機，園區前景不可限量。

此案招商基地就位在園區北側核心區位，鄰近國道1號大雅交流道及台74快速道路，更有捷運橘線O08站點位於基地北側，交通便利。

周邊鄰近中央公園、台中綠美圖，未來還有架空走廊，串聯台中國際會展中心與水湳轉運中心，串接龐大觀展及轉車人流，具備高度可及性與整體發展潛力。

張峯源指出，基地西側即為中台灣最大的國際級會展展館台中國際會展中心，今年底即將開幕營運，目前已吸引多家主辦單位洽詢明年度檔期，各種會議、展覽甚至尾牙活動預約接應不暇，顯示市場高度期待。