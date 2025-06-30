快訊

新竹綠世界外遊覽車追撞4車...翻覆釀1死1重傷 司機OHCA送醫仍不治

獨／國造「華陽垂直發射系統」 海劍二彈箱構型首曝光

2025全球最安全航空公司出爐！台灣僅1家入榜 冠軍是它

台中市經貿段6、8地號招商再啟 經發局宣布可分塊投標

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中國際會展中心年底開幕倒數計時，市府再啓經貿段6、8地號設定地上權招商。經發局提供
台中國際會展中心年底開幕倒數計時，市府再啓經貿段6、8地號設定地上權招商。經發局提供

搶占水湳經貿園區投資先機！隨著台中國際會展中心年底開幕倒數計時，台中市政府30日再度公告，釋出園區北側核心地段「台中市西屯區經貿段6、8地號等2筆土地設定地上權案」，權利金底價94億元，但可分開標售，以提高投資誘因。

經發局說明，經貿段6、8地號合計占地約3.86公頃，使用分區為水湳經貿園區第二種經貿專用區，擁有建蔽率80%、容積率500%高使用強度，採設定地上權70年方式招商。

經發局進一步指出，考量市場反應投資規模較為龐大，此次招標特別設計多項標別組合，提供投資人選擇彈性，第一標經貿段6地號及8地號整體開發，底價94億元；第二標經貿段6地號單獨開發，底價48.42億元。

投資人可自行評估兩基地一併投標，或個別單獨投標，並以兩基地一併投標者優先開標，如第一標無人投標或無法完成簽約，則啟動第二標評選作業，讓投資人可依資源與策略靈活布局。

經發局表示，這項設定地上權案自即日起公告招商，至10月27日下午5時截止，10月28日開標，將引進大型零售及旅館商業設施，支援會展中心消費住宿機能，歡迎國內外企業踴躍參與，共同打造台中最具前景的經貿新核心。

台中市政府規劃引進國際級旅館及複合式百貨商場，初估兩塊土地合併開發，總投資金額逾300億元，未來可望打造「下一個台中七期百貨商圈」。而據了解，目前已有多家大型壽險業者表達高度意願。

去年經發局辦理招商說明會時，吸引不少「大咖」到場，包括國泰人壽、新光人壽及南山人壽，以及統一（1216）集團旗下統流開發、遠百（2903）、台糖、興富發（2542）、國建（2501）、新美齊（2442）、富華創新等知名零售、百貨及開發商。

不過由於開發量體太大，去年6月開標時因無人投標而宣告流標。此次市府捲土重來，特別設計多項標別組合，讓投資人選擇更為彈性，也提高投資誘因。

台中經濟發展局長張峯源表示，隨著水湳經貿園區各項重大建設陸續到位，區域內交通、生活與商業機能不斷升級，加上超巨蛋拍板落腳水湳經貿園區帶來的演唱會及體育賽事商機，園區前景不可限量。

此案招商基地就位在園區北側核心區位，鄰近國道1號大雅交流道及台74快速道路，更有捷運橘線O08站點位於基地北側，交通便利。

周邊鄰近中央公園、台中綠美圖，未來還有架空走廊，串聯台中國際會展中心與水湳轉運中心，串接龐大觀展及轉車人流，具備高度可及性與整體發展潛力。

張峯源指出，基地西側即為中台灣最大的國際級會展展館台中國際會展中心，今年底即將開幕營運，目前已吸引多家主辦單位洽詢明年度檔期，各種會議、展覽甚至尾牙活動預約接應不暇，顯示市場高度期待。

此外，鄰近綠美圖也於年底同步開幕，勢必帶動龐大會展及文化觀光商機，該案基地引進國際級商務飯店、大型觀光商場或商辦大樓等，和周邊建設相輔相成，可望帶動周邊商業文化聚落蓬勃發展，形塑台中經貿新核心。

基地西側為中台灣最大的國際級展館-台中國際會展中心，今年底即將開幕營運。經發局提供
基地西側為中台灣最大的國際級展館-台中國際會展中心，今年底即將開幕營運。經發局提供

地上權

延伸閱讀

台南光電弊案開庭審理！經發局承辦人員作證「有地主倒填日期」露端倪

台中鍋烤節說明會擠進百家廠商 新增「蔬食組」火鍋燒烤皆可報名

台中塑膠射出大廠逾10億元擴建新廠 市府助解決缺工難題

中市府獲「國家產業創新獎」 推動這3大活動帶動內需獲肯定

相關新聞

暑假開跑！六福村、麗寶拚吸40萬人潮 劍湖山目標雙位數成長

中小學暑假將在明日登場，各大主題樂園摩拳擦掌搶攻出遊人潮。六福村今年率先調漲門票、主打水陸雙樂園與輕遊票並行策略，目標吸...

台灣虎航歡慶首航 今起北中高每周13班往返韓國濟州島

台灣虎航（6757）30日在高雄國際機場盛大舉辦高雄-濟州航線首航儀式。此新航不僅是從高雄出發的第11條航線，也是繼高雄...

台積概念房也賣不動了？ 這區今年上半年0案完銷

台積概念房失靈，投資客大退場，建商推出的新案賣不動，甚至有區域掛蛋、零成交。據市調單位591新建案統計今年上半年台積電（...

台灣虎航首飛高雄至濟州 立委追蹤貴賓室設施進度

立委許智傑30日與交通部長陳世凱、台灣虎航（6757）黃世惠董事長，及立委李昆澤、邱志偉還有高雄市議員等人，一同到高雄機...

高鐵嘉義站招商 鐵道局公開招標、得標最長可經營70年

交通部鐵道局30日公告徵求投資人參與「高速鐵路嘉義車站特定區事業發展用地開發經營案」，竭誠歡迎投資人參與投資開發。本案開...

港務公司力邀「三井海洋郵輪」代表來臺踩線 盼臺灣港口納入東亞航線

為強化臺灣港口在亞洲郵輪市場地位，臺灣港務公司持續積極拓展國際郵輪合作，其中以日本商船三井集團旗下全新高端郵輪品牌「三井...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。