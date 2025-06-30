台積概念房也賣不動了？ 這區今年上半年0案完銷

台積概念房失靈，投資客大退場，建商推出的新案賣不動，甚至有區域掛蛋、零成交。據市調單位591新建案統計今年上半年台積電（2330）概念區新案完銷變化，包括新竹縣市、台中市、台南市、高雄市完銷個案數全面崩跌，年減約七到八成。

591新建案新聞課組長林哲緯表示，由於不少台積概念區都是位於蛋白及蛋殼區，這幾年價量固然快速成長，但因周邊機能、人口尚未成形，加上設廠需要一段時間，一旦大環境轉冷，供需隨即回歸基本面。

觀察台積電概念區完銷案變化，以往買氣相當熱絡的新竹縣竹北市，去年有32筆完銷，今年上半僅剩8筆，年減75％，台中市西屯區腰斬，龍井區、沙鹿區分別年減86％、76％，近年來因為台積電設廠計畫，房價飆漲快速的南二都也相當慘，除了台南市新市區無衰退外，其餘皆下滑，高雄市橋頭區更是0筆成交，年減100％，成重災區，楠梓區、左營區都年減逾八成。

住展雜誌企研室總監陳炳辰分析，以新竹縣寶山鄉、台中市的龍井區、台南市的善化區、高雄市的橋頭區、仁武區來說，就都是相對二線的地帶，只是因為先前大環境佳與利多地緣性的拉抬，現在打回原形也只能說剛好而已。

反觀像是台南市的新市區能保持水準，則在於腹地小，南科又直接坐落當地，供給可控，需求又恆溫，遂能一枝獨秀，後續價量表現也不用太擔心。

房市不佳，現在還能進場買台積電概念房嗎？陳炳辰認為，房市較成熟的新竹地區的竹北市、東區，以及台中市西屯區、沙鹿區，和高雄市的楠梓區、左營區也見頹勢，主要還是房市大環境不佳，影響了建商推案動能，推案數減少也會波及完銷量體，不過成熟區域因為產業園區與居住機能仍屬健全，為大勢冷卻的結果，較不用太負面看待後況。

不過，需要注意的是，像楠梓區、沙鹿區的推案量過多，先前又屬價格較親民的區域，在投資客熱潮散去後，推升的房價與在地買盤接受度有所落差，買氣不振更為有感，台積電也救不起來，不必再追高購置。