中裕獲選於ID Week 2025發表 展示抗愛滋病的新型ADC
中裕（4147）30日宣布，該公司研發的「新型靶向CD4+ 細胞的抗體藥物複合體（Antibody-Drug Conjugates, ADCs）」用於 HIV 治療的前瞻性成果，已獲選於全球感染疾病領域年度盛會 ID Week 2025中發表，並以海報形式展示。
中裕新藥表示，本次發表主題為 「Development of Novel CD4+ Cell Targeting Antibody-Drug Conjugates for HIV Treatment」，將於2025年10月21日於美國喬治亞州亞特蘭大的 Georgia World Congress Center Poster Hall展出。
中裕新藥所開發的ADC藥物平台，藉由精準靶向HIV目標細胞表面的CD4受體，結合有效的抗HIV病毒藥物載體設計，有望進一步提高HIV治療的選擇性與療效，並降低對正常細胞的副作用。此項技術突破展現中裕在HIV精準治療領域的重要進展，也突顯公司持續深耕新一代生物製劑研發的堅定承諾。
中裕新藥表示，ID Week 為由美國感染病學會（IDSA）、醫療流行病學學會（SHEA）、小兒感染病學會（PIDS）與 HIV 醫學協會（HIVMA）共同主辦，是感染疾病領域最具規模與影響力的國際學術會議之一，每年吸引來自全球數千名臨床與研究專業人士參與。
中裕新藥將持續致力於HIV與重大感染疾病創新療法的研發，期望透過科學創新，為全球病患提供更有效且安全的治療選擇。
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