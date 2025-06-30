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網路家庭旗下日本21FT 將合併易安網母公司雲坦數位 強化金融服務布局

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

網家（8044）集團30日代替旗下金融科技事業二十一世紀金融科技株式會社（日本21FT）（21JP）發布子公司清算與股權交換等業務公告。網路家庭參與投資的易安網母公司雲坦數位，將與日本21FT進行股權交換合併。

雲坦數位2018年成立，是經營保險及科技的金融科技公司，擁有數位保險平台易安網，2021年網路家庭投資易安網Pre-A輪融資，2023年完成A輪融資，增加新股東包括全家便利商店，和碩集團旗下的企業投資機構和鼎創投。這次換股將由全體股東參加。

目前網路家庭持有日本21FT 44%股權，持有雲坦數位58%股權。雙方約定將以雲坦科技1股交換日本21FT普通股0.7011股的比例，由日本21FT全部持有雲坦數位，基準日暫定9月30日。

另外，近期日本21FT完成組織與業務調整，原本網家持股43.6%的21st Financial Technology（開曼）相關業務已經移轉至日本21FT，因此網家將解散21st開曼子公司。

網路家庭指出，這兩項業務中，前者主要因應集團發展策略，整合資源，強化集團金融服務布局，提升雙方競爭力與業務優勢，後者因為原有業務已經併入日本21FT，而解散子公司。日本21FT也將在7月15日舉行股東會，討論簽署股份交換契約及股份認購協議。

股東會 日本

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