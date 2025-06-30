台灣虎航首飛高雄至濟州 立委追蹤貴賓室設施進度

立委許智傑30日與交通部長陳世凱、台灣虎航（6757）黃世惠董事長，及立委李昆澤、邱志偉還有高雄市議員等人，一同到高雄機場考察新航線進度、貴賓室設施、貨運現況等議題。許智傑提到，這次台灣虎航首次飛往濟州，將成為台虎在高雄的第十條航線，他也積極監督高雄機場設施、盤點貴賓室空間。

許智傑表示，他擔任召委短短半年，已經第五度到高雄機場，可見交通部對高雄機場的重視。這次台灣虎航首次飛往濟州，將成為台虎在高雄的第十條航線，加上疫情後新增韓國金浦、泰國廊曼、越南富國島、日本岡山、泰國清邁、中國重慶、日本仙台等境外航點，每周飛航362班，目前已恢復至疫情前98%，也象徵高雄的航空業恢復到疫情前榮景。

許智傑也透露新航線好消息，今年可望泰國獅航將開闢北海道新航線、越捷航空也規劃芽莊、大叻包機，明年星宇航空（2646）也將首次進駐高雄。目前在網路上討論度十足，大家都在好奇，未來高雄將新闢哪些航點。

許智傑提到，觀光署長陳玉秀上工第一天，就到高雄了解觀光狀況，並將第一張新名片交給了他，他也立刻拜託新署長，除了照顧高雄觀光發展，明年要繼續在高雄舉辦「觀光數位博覽會」。

李昆澤致詞時指出，高雄機場旅客、航點明顯增加，特別感謝許智傑積極推動。也感謝新上任陳玉秀署長支持高雄旅展，同時希望可以繼續支持高雄商圈。李昆澤也積極爭取新的大飛機進駐高雄，要求民航局何局長更積極努力。

許智傑表示，不僅要積極監督高雄機場設施，他也盤點貴賓室空間，未來星宇航空貴賓室完工後，高雄機場將有4座貴賓室，包含今年新加入的南苑貴賓室，以及原有的華航及長榮貴賓室。民眾普遍關心機場美食的選擇，除了擴充便利商店空間及商品豐富度外，也引進米其林牛肉麵及素食料理，希望可以滿足旅客的需求，未來也規劃在新航廈設置美食街，提供旅客更多樣化的餐飲服務。

許智傑指出，今年旅客人數也明顯回升許多，據統計1至5月國際線客運量約225萬人次，恢復至疫情前同期91%。因此他認為，機場要給旅客最好的服務，高雄機場恢復得相當快速，相關設施規劃也得跟上腳步才行。