中油7月氣價不調整 考量中東情勢與美經貿不確定性
中油今天宣布，近期因中東地緣政治情勢變化及美國經貿政策改變影響，國際油氣價格波動且具高度不確定性；考量照顧民生並配合政府持續穩定國內物價政策，7月各類天然氣用戶價格不調整。
中油表示，110年至113年天然氣政策性吸收金額已逾新台幣4300億元，114年截至5月底政策性吸收金額計約92億元。
中油指出，為持續穩定國內物價，7月份各類用戶氣價均不調整，用戶氣價低於成本部分由台灣中油暫行吸收，後續將持續關注國際油氣市場動態並滾動檢討。
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