台灣虎航歡慶首航 今起北中高每周13班往返韓國濟州島

台灣虎航（6757）30日在高雄國際機場盛大舉辦高雄-濟州航線首航儀式。此新航不僅是從高雄出發的第11條航線，也是繼高雄-金浦後，第2條自高雄出發直飛韓國的航線，而台灣虎航更是全台唯一提供桃園、台中、高雄直飛濟州航班的國籍航空。

虎航指出，今日首航儀式邀請到眾多重量級長官貴賓蒞臨現場共襄盛舉，除了台灣虎航董事長黃世惠親自出席外，包括交通部長陳世凱、交通部觀光署長陳玉秀、交通部民用航空局長何淑萍、高雄市政府觀光局長高閔琳，以及濟州駐台觀光推廣處長蔡孟珊等多位貴賓皆特別到場見證，共同祝賀此新航線順利啟航，並期待藉由直航之便，更加活絡兩地的觀光交流與發展。

台灣虎航董事長黃世惠開心地表示，濟州島是韓國最具代表性的度假島嶼，以其獨特的自然風光和豐富的文化魅力聞名。「我們期待這條航線能為南部鄉親帶來更便捷、深入探索異國風情的機會，同時也吸引更多韓國旅客造訪熱情美好的高雄。未來，台灣虎航也將致力持續拓展更多航點，串連台灣與世界的美好。」

為了慶祝高雄-濟州航線首航，高雄國際機場也特別安排了灑水儀式，為新航線祈福；而今日所有搭乘首航航班的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片乙份，以及由濟州駐台觀光推廣處提供的限量濟州小禮包，為旅程開啟了滿滿的歡樂與祝福。高雄-濟州航線開航初期每周營運4班，若再加上桃園-濟州及台中-濟州航線，今起每周將提供13班往返台灣與濟州島。

台灣虎航為台灣唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的選擇。