美國以外各地區金屬供應持續收緊 引發銅短缺擔憂

街口投信整理，根據MINING.COM報導，2025年2月，白宮指示美國商務部調查對主要金屬徵收進口關稅的必要性，並要求在270天內提交報告。此舉引發對美國出口的激增，美國先發制人的買盤，導致美國和倫敦金屬交易所(LME)的價格出現巨大的價差。

報導中指出，彭博社引述高盛投資銀行的一份報告稱，隨著美國以外地區的供應持續收緊，預計倫敦金屬交易所(LME)的銅價格將在8月升至2025年的高峰，並突破每噸約10,000美元，儘管全球市場目前處於過剩的狀態，但美國以外的銅市場已經收緊，引發對區域性銅短缺的擔憂。

另外，根據FXSTREET的報導，荷蘭國際集團 (ING) 大宗商品專家艾華曼西( Ewa Manthey) 和華倫佩特森( Warren Patterson) 指出，由於銅供應緊張仍是目前市場上關注的焦點，因此造成銅價持續上漲，上周一，即期合約較三個月期貨合約的溢價一度飆升至每噸379美元，雖然後續回落至每噸150美元左右，但已經遠高於今年5月的溢價水準，以及今年年初約每噸100美元的正價差，銅市場緊縮的背後是庫存大幅下降，自年初以來庫存已下降約17.6萬噸，截至上周二僅為9.5萬噸，同時精礦市場供應緊張。