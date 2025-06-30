暑假開跑！六福村、麗寶拚吸40萬人潮 劍湖山目標雙位數成長

中小學暑假將在明日登場，各大主題樂園摩拳擦掌搶攻出遊人潮。六福村今年率先調漲門票、主打水陸雙樂園與輕遊票並行策略，目標吸引40萬人次入園；劍湖山則加碼「氣墊濕樂園」擴大玩水體驗，以加值不加價策略搶客，拚業績成長10~20%；麗寶樂園主打「海陸空3選2」優惠搭配主題活動吸客，入園人次拚比去年成長5%，來到40萬人次。

業者普遍認為，雖然今年暑假可能受台幣升值影響，導致部分消費者轉向海外旅遊，但由於機票與海外消費成本仍高，加上暑假期間國內仍有學童放假帶動家庭出遊需求，以及主題樂園在票價策略以及遊樂設施推陳出新，有機會穩住基本盤，並挑戰雙位數成長。

六福村今年調漲水陸雙樂園門票，牌價由1199元調漲至1400元，漲幅17%，並首度推出699元的輕遊票。六福村表示，今年水、陸樂園預計分別吸引20萬人次，其中水樂園目標比去年成長17%，陸地園區也可望微幅好過去年同期，整體雙樂園人次有機會挑戰10%成長。

六福村今年暑假推出遊樂園首創的「699輕遊票」，針對三代同堂、親子同遊或不敢玩刺激設施的遊客，提供低門檻、多元化的入園選擇。輕遊票仍可搭乘猛獸巴士、蒸氣火車，並欣賞園區動物展示、暑期限定表演、遊行及夜間煙火。另針對全日體驗需求，則維持「水陸雙樂園票」方案，讓遊客可暢玩水樂園與主題樂園兩大場域。

劍湖山今年全票「牌價」一樣調漲，由去年的999元調漲至1199元，漲幅二成，不過，暑假優惠票專案維持和去年水準相當，水陸暢遊皆是599元，和去年持平。劍湖山表示，暑假期間啟動水陸一票暢玩模式，今年並加碼打造全新「氣墊濕樂園」，主打45公尺長氣墊滑水道等親水設施，期望透過優惠票價與新設施帶動人流，吸引親子與學生族群入園。