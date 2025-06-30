燁輝以跌盤開出7月盤價 鍍鋅、烤漆鋼品均調降每公噸600元

鍍面鋼品大廠燁輝（2023）30日以跌盤開出7月內銷盤價，鍍鋅、烤漆鋼品均調降每公噸600元；至於8月交貨的外銷報價則跌價每公噸20美元。

燁輝表示，美國關稅政策引發全球貿易緊縮，經濟動能趨於停滯，世界政經局勢動盪不安，引發股匯市劇烈波動，景氣走勢難測。而OECD(經濟合作暨發展組織)6 月3日下修全球GDP，將今年成長率3.1%調降至2.9%。

其中，美國由2.2%大幅下修至1.6%。摩根士丹利亦預測美國GDP由1.9%下修至1.5%，高盛6月10日更下修美國GDP至1.0%。

至於台灣台經院6月24日發布5月製造業營業氣候測驗點為85.83點，連4個月下滑，為2年半新低，反映在美國對等關稅影響下，廠商對未來半年景氣看法保守。同時，台經院調查看淡23個產業未來半年景氣，顯示整體經濟趨於疲軟。

在鋼鐵供需方面，川普以「美國優先」為前提，藉著關稅政策迫使全球供應鏈重組，其政策搖擺與弱勢美元衝擊各國匯率與出口，各國關稅談判結果及後續發展具高度不確定性，拖累全球景氣動能外也加深鋼市觀望氣氛。

OECD於6月9日公布預測全球鋼需下修0.2%至0.3%，摩根士丹利預測鋼需下修0.3%至0.8%。再者美國5月30日宣布進口鋼鋁稅倍增至50%，6月4日實施；6月23再擴大至家電產品，引發鋼市震盪。

歐洲央行於6月將可能再次降息，希望刺激市場供需動能。中國央行等六部門聯合發布「關於金融支持提振和擴大消費的指導意見」於政策面、金融面協助企業投資、刺激民生消費，以期拉動終端需求，拉動鋼需。

原物料行情與市場面上，鐵礦砂跌破年初至今價格於每噸百元上下游走格局，已滑落接近每噸90元關卡，中國大陸國產煤礦價格持續下修至每噸130美元左右震盪，煤鐵原料價格下滑無法支撐鋼價，同時連鎖影響鋼鐵產出。

世界鋼鐵會（WSA）公布5月全球粗鋼產量年減3.8%，主因中國大陸年減6.9%。亞洲區產量年減4.7%，俄羅斯與德國等主力產鋼國同樣衰退，德國5月產量年減6.4%，反映整體產業困境。

鋼廠受內需疲軟與展望不明紛紛看空後市，亞洲各主要鋼廠包括中國寶武、鞍本集團、台灣中鋼（2002）、中鴻（2014）、越南河靜、和發等鋼廠最新盤價皆持續以平低盤開出，顯示各方對鋼市走向趨於審慎保守。

整體而言，全球正因美國推出的關稅政策而陷入需求疲弱與政策干擾並行的格局，且未來則充滿變數與衝突，加上俄烏、以伊等地緣政治對立與衝突，多家研究機構紛紛下修經濟成長率及鋼需。國際大環境日益嚴峻，加上近期台幣持續走強，進一步壓縮出口廠商利潤，該公司審時度勢，搭配多元方案，以期與下游共度時艱。