中鋼運通攜手茂林國中、茂林國家風景區管理處合作舉辦植栽活動

為守護珍貴的自然環境並落實企業社會責任，中鋼運通30日與茂林國中及茂林國家風景區管理處共同舉辦「紫斑蝶蜜源植物植栽活動」，透過栽種蜜源植物，讓校園華麗轉身變成蝴蝶的友善生態棲地，期望讓學子們了解茂林是一個擁有獨一無二生態的環境，並學會尊重環境與生命，同時也展現產官學三方致力於茂林地區生態保育關懷與環境教育推展。

茂林地區是全球僅存的兩大越冬型蝴蝶谷之一，與美洲帝王斑蝶谷齊名。每年冬季，數十萬隻紫斑蝶自各地遷徙至此避冬，形成壯觀的「紫蝶幽谷」，為世界級生態奇觀。為保育這片珍貴的蝶類棲地，中運公司特別邀請茂林國中校長王耀英與師生以及茂管處，共同合作舉辦「紫斑蝶蜜源植物植栽活動」，並由台灣紫斑蝶生態保育協會廖金山老師精選臺灣淺山地區（海拔800公尺以下）14種原生植物，分區種植於校園。這些植物不僅提供蝴蝶蜜源，也涵蓋蝴蝶幼蟲的食草，如高士佛澤蘭、大葉豬屎豆、馬纓丹、光葉(冠)水菊等，豐富蝴蝶生態樣貎，營造蝶類友善棲息地，協助蝶類永續繁衍。此外，為增進學生對蝴蝶蜜源植物的認識，於學生活動區域內設置「植物解說牌」，讓校園成為天然教室，兼顧知識教育與環境永續的雙重目標。

該活動在中運董事長張秋波、總經理林錦駿、茂管處秘書陳俊綺、科長陳雅雯及王耀英等人，分別親自種下第一株蜜源植物後正式展開。張秋波表示，茂林地區擁有得天獨厚的蝴蝶生態資源，公司很榮幸能與茂林國中及茂管處共同推動生態保育與教育。「紫斑蝶蜜源植物植栽活動」不僅是企業善盡社會責任、推動生態教育的具體行動，更結合環境保護、生態教育與文化傳承，為茂林注入新動力，讓永續理念深植人心。未來，中運公司將持續致力於生態保育推動，為環境永續與社會共好盡一份心力。茂管處陳俊綺秘書表示，感謝中運公司及茂林國中為茂林的生態保育盡一份心力，期待更多遊客來茂林國家風景區，享受茂林獨特的自然資源，體驗大自然的美麗與和諧；王耀英則希望透過這次活動，不僅讓蝴蝶在校園裡自由飛舞，也讓孩子們從小學會尊重自然、愛護環境。

活動當天，蝶類專家廖金山老師進行生態講座，強調生態保育及蜜源植物種植的重要性，深化學生對生物多樣性及共生關係的理解。中鋼運通公司則分享公司營運與船員職涯經驗，鼓勵偏鄉學子拓展視野，探索朝海運產業發展的可能性；整個活動在一片人與自然和諧共存，並混合著理性與知性的氛圍下結束。