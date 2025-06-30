Coupang 酷澎首度公布618業績 較去年顯著成長

美商Coupang酷澎近期首度公布「618超夏殺購物節」成績，自5月下旬展開。憑藉著快速配送服務、全球多元選品，以及接連不斷的促銷活動與優惠價格，成功帶動手機銷售創下歷史新高，整體銷售表現顯著攀升。Coupang酷澎分析，豐富優質的選品策略、迅速的物流體驗與誠意滿滿的優惠內容，是618業績大增的關鍵。

618是台灣電商年中重要檔期，今年以來遇到美國關稅議題、大環境景氣不佳，台灣電商業者普遍營運衰退，也期望在618有一波買氣。近期網家（8044）董事長詹宏志在股東會中坦言競爭激烈，包括美商重金投資台灣搶市，中國大陸電商透過跨境模式銷售，台灣電商業今年要有面對苦日子的心理準備。本土電商均未特地公告618檔期表現，Coupang酷澎則宣布繳出好成績。

Coupang酷澎公布，家用品與個人清潔用品在618活動期間需求全面上升，與今年平日銷量相比，面紙銷量成長達12倍、衛生紙亦翻升八倍，箱購衛生紙與洗衣精躍居站內熱搜榜首。倍潔雅抽取式衛生紙以高CP值獲得消費者青睞，充分展現618檔期家庭補貨的強勁動能。

在個人清潔類別中，洗髮精銷量成長九倍，其中涼感洗沐與健髮產品成為今夏個人清潔熱銷關鍵，台塑生醫Dr's Formula以黑馬之姿超越傳統健髮品牌。乾糧類寵物食品銷售成長七倍，顯示飼主重視毛孩營養照護；瓶裝茶飲類產品則上升五倍。亮眼成果展現Coupang酷澎對消費趨勢的敏銳掌握，並在關鍵促銷檔期提供超值優惠與多元商品選擇的強大實力。

高額補貼是勝出關鍵，Coupang酷澎今年618檔期首次攜手七大銀行及國際發卡組織Visa推出超值刷卡回饋，再加碼全站最高滿千折200元優惠，成功吸引大量顧客。

另外，Coupang酷澎也宣布3C品類在618期間全面引爆，為期8天的限時優惠活動涵蓋Apple、Samsung等最新機款與多款熱門家電，加碼推出「手機訂單全額回饋」促銷，激發消費熱潮。手機類快速躍升為成長主力，活動期間吸引單月成長超過30倍的顧客到訪與購物關注。