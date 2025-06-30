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寶島陽光再獲AREA肯定 勇奪2025永續報告獎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
寶島陽光榮獲2025AREA亞洲企業社會責任獎「永續報告獎」，由執行長卓國良(中)代表領獎。圖／寶島陽光提供
寶島陽光榮獲2025AREA亞洲企業社會責任獎「永續報告獎」，由執行長卓國良(中)代表領獎。圖／寶島陽光提供

寶島陽光再生能源集團榮獲2025年「亞洲企業社會責任獎」之「企業永續報告獎」，這也是今年該獎項內唯一獲獎的台灣再生能源企業。這座獎項是寶島陽光繼2024年獲頒AREA「綠色領袖獎」後，再度於國際舞台上獲得高度肯定，展現企業在推動永續發展與資訊透明上的持續努力。

寶島陽光高度重視利害關係人溝通及資訊透明揭露，雖為非台灣金管會規定必須發布永續報告書的企業，仍然自2023年起，每年自主發行中英文版本的《企業永續報告書》，採用GRI Standards以及SASB與TCFD等國際準則，並由第三方機構進行查證。報告內容不僅詳實呈現公司在環境、社會與治理面向的具體行動，更作為企業與利害關係人之間持續對話的重要橋樑。

寶島陽光再生能源集團執行長卓國良表示，永續報告書不僅是年度例行的成果記錄，更是實踐企業責任與回應社會期待的具體展現。此次獲得國際大獎的認可，顯示報告書的重大性、可信度、完整性與溝通性皆具備優質水準，再度突顯寶島陽光再生能源作為台灣能源轉型最可信賴與最具領導性夥伴的定位。

金管會 再生能源

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