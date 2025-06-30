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高鐵嘉義站招商 鐵道局公開招標、得標最長可經營70年

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
高速鐵路嘉義車站特定區事業發展用地開發經營案今日公告。（鐵道局提供）
高速鐵路嘉義車站特定區事業發展用地開發經營案今日公告。（鐵道局提供）

交通部鐵道局30日公告徵求投資人參與「高速鐵路嘉義車站特定區事業發展用地開發經營案」，竭誠歡迎投資人參與投資開發。本案開發經營年期50年，得優先續約1次，續約期間最長以20年為上限，另依本案開發經營契約及設定地上權契約約定計收土地租金及權利金。

鐵道局指出，本案基地位於高速鐵路嘉義車站特定區之事業發展用地，面積約5.42公頃，建蔽率70%，供附屬事業使用之最大樓地板面積為86,958平方公尺，並將以設定地上權方式引進投資人開發經營。投資人應依本基地所在之現行都市計畫及相關規定，辦理規劃設計、興建及營運，並配合政策需要，於基地內增設法定停車位20%以上作為供公眾使用之停車空間。本案開發經營年期50年，得優先續約1次，續約期間最長以20年為上限，另依本案開發經營契約及設定地上權契約約定計收土地租金及權利金。

鐵道局竭誠歡迎國內外企業以單一公司或企業聯盟方式申請參與，有關本案詳細開發經營、申請投資等相關規範，有意願參與申請之投資人應於2025年10月29日（星期三）下午5時前寄達「新北市政府郵局43號信箱」（以寄達之郵戳為憑），逾期恕不受理。以親送或其他方式送達主辦機關者恕不受理。

鐵道 地上權

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