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土銀活化資產 首宗地上權溢價逾5成標脫

中央社／ 台北30日電

拚活化資產、創造多元收益，土地銀行今天表示，今年5月推出首宗設定地上權案於6月25日開標，該筆南投市區地上權案最終以超過新台幣3100萬元標脫，溢價率衝破50%，有望打造在地綜合型商場。

土銀指出，土銀首宗地上權案座落於南投市，地點鄰近平和國小與市立圖書館，面積約687坪，使用分區為住宅區，建蔽率60%，容積率為200%，使用期間為20年，經專業不動產鑑價機構鑑價，土地市價約2億元，土地銀行參考鄰近地區國營事業地上權案例，權利金底價設定為約土地市價1成，地租為申報地價10%。

土銀表示，業者看準南投市及鄰近鄉鎮消費潛力，此地上權案成功吸引3家企業搶標，最終以超過3100萬元標脫。土銀指出，得標業者表示，初步規劃打造綜合型商場，以屋頂型太陽能板的光電躉售收入、停車場租金及商場營運收益為3大獲利基礎，可望進一步帶動當地區位商圈發展。

土銀進一步說明，近年全面落實資產活化，不僅以標租、設定地上權方式活化閒置資產，更運用自有土地參與都更，近年獲配分回「吉美大安花園」6戶都更宅，現已標脫3戶，預定於7月16日再次公開標售，提升資產使用效益。

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