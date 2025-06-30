港務公司力邀「三井海洋郵輪」代表來臺踩線 盼臺灣港口納入東亞航線

為強化臺灣港口在亞洲郵輪市場地位，臺灣港務公司持續積極拓展國際郵輪合作，其中以日本商船三井集團旗下全新高端郵輪品牌「三井海洋郵輪」為重點行銷對象。為促進雙方實質合作，港務公司由總經理王錦榮親自率團，今年6月初赴日拜會三井郵輪高層，誠摯邀請其派員來臺考察，本次三井海郵輪考察團於踩線後表示未來航程將納入臺灣港口，滿足日本高端市場對深層文化旅遊體驗之期待。

為展現對臺灣市場的高度重視三井海洋郵輪於6月22日至29日派遣代表來臺進行為期八天七夜的踩線行程，並由臺灣港務公司協助安排及接待，實地走訪基隆、澎湖、高雄、臺南、臺中與蘇澳等地，全面展現臺灣港口完善的設施量能、專業的接待服務，以及多元豐富的文化與觀光資源。透過此次深入的實地考察與文化交流，期能促成海洋富士號正式將臺灣港口納入其東亞航線規劃，進一步強化臺日郵輪航線的合作與連結。

三井海洋郵輪旗下「海洋富士號」為商船三井集團近年推出之旗艦級中型高端郵輪，總噸位約32,000噸，可搭載約450位旅客，以日本高端旅遊市場為主，並強調日式精緻服務與小型奢華體驗，預計2025年起安排東亞等地航程。

為爭取該郵輪公司來台，本次踩線行程自基隆啟程，依序前往澎湖、高雄、臺南、臺中及宜蘭蘇澳等地，除實地考察當地港口設施與接駁動線外，也深入體驗各地文化資源與觀光特色。此次特別規劃強調中小型港口之觀光潛力，包括澎湖馬公港、臺南安平港與宜蘭蘇澳港等，展現臺灣多樣化且具深度的郵輪觀光條件。

港務公司表示，面對亞洲郵輪市場逐步復甦，臺灣港口已從母港經營邁向多元化發展。本次「三井海洋郵輪」代表來臺考察，不僅是國際郵輪品牌對臺灣觀光與港口接待能力的高度肯定，更為未來吸引高端郵輪掛靠奠定良好基礎，也特別感謝基隆市、臺中市、臺南市、高雄市、澎湖縣及宜蘭縣政府的協助與支持，為本次踩線活動提供寶貴的行銷資源與推廣助力，使觀光行銷更具成效、推動力道更加彰顯。未來將持續強化與國際航商合作，打造臺灣成為東亞郵輪航線的重要節點。

三井海洋郵輪代表表示，此次臺灣踩線行程令人驚豔，不僅看見港口設施的進步與專業接待水準，更深刻體驗到地方文化魅力與觀光潛力，除感謝港務公司周到安排外，業者也表示，未來航程將納入基隆港、高雄港、蘇澳港、臺中港與安平港等地，並積極推動臺灣作為東亞航線中重要且具吸引力的掛靠港，以滿足日本高端旅客對深度文化旅遊的需求。