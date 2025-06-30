網紅再爆降落未及時轉彎 華航：重飛符合穩定標準
前機師、網紅詹姆士爆料，25日華航（2610）CI186因降落前未按規定及時轉彎。對此，交通部民航局指出，日前華航CI-186在釜山機場發生降錯跑道事件後，民航局已要求業者針對執行特殊機場任務組員，應依規定完成操作程序飛航，25日在同機場發生疑似飛安事件，除調查外也會請華航檢討此事；對此，華航則表示，準備降落時因航機未達穩定進場條件，為確保飛行安全，機組人員依程序執行重飛，穩定進場亦是民航主管機關所鼓勵，以維護飛航安全。
詹姆士指出，華航CI186航班日前降落釜山機場18R跑道時，誤對準另一旁的18L跑道，險撞上滑行中的飛機，時隔12天，CI186航班25日傍晚在同一跑道降落前，未按規定及時轉彎，疑似出現飛安事件。
對此，民航局表示，華航CI-186航班本月中於釜山機場發生降錯跑道事件後，民航局已要求業者針對執行特殊機場任務之組員，應依規定完成訓練並應確依相關操作程序飛航；25日華航再於同一機場發生疑似飛安相關事件，民航局除進行調查，並立即要求華航檢討此事，針對飛航組員增加模擬機操作訓練等相關強化措施，強化飛航作業安全。
華航則是表示，6月25日CI186 桃園－釜山航班，準備降落時因航機未達穩定進場條件，為確保飛行安全，機組人員依程序執行重飛，穩定進場亦是民航主管機關所鼓勵，以維護飛航安全。第二次進場均符合穩定標準，航機順利降落於釜山機場。
華航強調，未來將持續針對場站特性加強組員通告提醒與訓練。
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