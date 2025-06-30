快訊

肥前屋突歇業引熱議 網曝：鰻魚飯「一敗筆」回不去了

日本絞刑室曝光！死囚伏法前見觀音像 外媒揭「毛骨悚然儀式感」

台積電尾盤爆量下殺 拖累台股下跌324點收22,256點

網紅再爆降落未及時轉彎 華航：重飛符合穩定標準

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

前機師、網紅詹姆士爆料，25日華航（2610）CI186因降落前未按規定及時轉彎。對此，交通部民航局指出，日前華航CI-186在釜山機場發生降錯跑道事件後，民航局已要求業者針對執行特殊機場任務組員，應依規定完成操作程序飛航，25日在同機場發生疑似飛安事件，除調查外也會請華航檢討此事；對此，華航則表示，準備降落時因航機未達穩定進場條件，為確保飛行安全，機組人員依程序執行重飛，穩定進場亦是民航主管機關所鼓勵，以維護飛航安全。

詹姆士指出，華航CI186航班日前降落釜山機場18R跑道時，誤對準另一旁的18L跑道，險撞上滑行中的飛機，時隔12天，CI186航班25日傍晚在同一跑道降落前，未按規定及時轉彎，疑似出現飛安事件。

對此，民航局表示，華航CI-186航班本月中於釜山機場發生降錯跑道事件後，民航局已要求業者針對執行特殊機場任務之組員，應依規定完成訓練並應確依相關操作程序飛航；25日華航再於同一機場發生疑似飛安相關事件，民航局除進行調查，並立即要求華航檢討此事，針對飛航組員增加模擬機操作訓練等相關強化措施，強化飛航作業安全。

華航則是表示，6月25日CI186 桃園－釜山航班，準備降落時因航機未達穩定進場條件，為確保飛行安全，機組人員依程序執行重飛，穩定進場亦是民航主管機關所鼓勵，以維護飛航安全。第二次進場均符合穩定標準，航機順利降落於釜山機場。

華航強調，未來將持續針對場站特性加強組員通告提醒與訓練。

延伸閱讀

飛釜山航班未依規即時轉彎 華航：加強訓練

飛釜山航班未符塔台要求「降錯跑道」 華航今證實致歉

波音夢幻客機墜毀 型男機長詹姆士分析原因嘆：早說千萬別搭印度航空

李芷霖私密照外流　前隊友籃籃不忍發聲了

相關新聞

不只去年7個月年終獎金 長榮航空今再發3個月年中獎金

疫後航空業復甦，營收屢創佳績，長榮航空去年獲利再創新高，發出7個月年終獎金，近期再傳發出3個月「員工酬勞」的年中獎金，就...

6月成屋市場買氣未見起色、年減38.5% 中信：屋主在想這件事

中信房屋統計最新內部成交件數，今年6月全台交易量相較於5月減少約13.2%，較去年同期減少約38.5%；進一步觀察六都的...

塑膠平板包材 回收清除處理費自7月起徵收

環境部30日發布修正「容器回收清除處理費費率」，增訂各類「塑膠平板包材」之回收清除處理費費率。未來只要是塑膠平板容器、塑...

永慶：6月房市交易量持平開出 7月經濟、房市最大變數是它

國內經濟溫和成長，且出口連十九紅，帶動台股反彈上漲，目前已站回22,000點大關，不過，全球貿易局勢因美國關稅政策與談判...

星宇航空與南海電鐵合作 推主題列車、即日出發

星宇航空（2646）與南海電氣鐵道株式會社（以下簡稱「南海電鐵」）合作，自2025年6月29日起推出「PEANUTS x...

華航第3季菜單推海外異業合作 美、日名店躍上雲端

華航（2610）致力提供旅客優質的飛行體驗，機上餐飲不斷突破創新，第3季新菜單除全面更新外，特別在美國、日本與名店合作，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。