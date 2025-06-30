不只去年7個月年終獎金 長榮航空今再發3個月年中獎金

疫後航空業復甦，營收屢創佳績，長榮航空去年獲利再創新高，發出7個月年終獎金，近期再傳發出3個月「員工酬勞」的年中獎金，就連子公司長榮航勤、航太也有1個月獎金。長榮航空表示，去年全體員工締造獲利佳績，依相關法規及公司章程發放員工酬勞。

長榮航空去年發出7個月年終獎金創歷史新高，今年4月合併營收達184.78億元，為歷年同期最佳，客運營收達128.35億元、貨運營收44.36億元。據悉，長榮航空近日再發出3個月「員工酬勞」的年中獎金，長榮航勤及長榮航太也有1個月獎金，上周五及今天陸續到帳。

長榮航空表示，2024年全體員工同心協力，締造獲利佳績，除了去年底發放年終獎金外，並依相關法規及公司章程發放員工酬勞，與員工分享營運成果。