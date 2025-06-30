快訊

肥前屋突歇業引熱議 網曝：鰻魚飯「一敗筆」回不去了

日本絞刑室曝光！死囚伏法前見觀音像 外媒揭「毛骨悚然儀式感」

台積電尾盤爆量下殺 拖累台股下跌324點收22,256點

不只去年7個月年終獎金 長榮航空今再發3個月年中獎金

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空示意圖。聯合報系資料照
長榮航空示意圖。聯合報系資料照

疫後航空業復甦，營收屢創佳績，長榮航空去年獲利再創新高，發出7個月年終獎金，近期再傳發出3個月「員工酬勞」的年中獎金，就連子公司長榮航勤、航太也有1個月獎金。長榮航空表示，去年全體員工締造獲利佳績，依相關法規及公司章程發放員工酬勞。

長榮航空去年發出7個月年終獎金創歷史新高，今年4月合併營收達184.78億元，為歷年同期最佳，客運營收達128.35億元、貨運營收44.36億元。據悉，長榮航空近日再發出3個月「員工酬勞」的年中獎金，長榮航勤及長榮航太也有1個月獎金，上周五及今天陸續到帳。

長榮航空表示，2024年全體員工同心協力，締造獲利佳績，除了去年底發放年終獎金外，並依相關法規及公司章程發放員工酬勞，與員工分享營運成果。

長榮航空

延伸閱讀

長榮航空10月增桃園-釜山新航線 明年美國每周航班可望破百

長榮航空與工會續簽團協 新增台北-胡志明市過夜航班

長榮航空與波蘭航空共用班號合作 深化歐洲航網

長榮飛香港班機「煞車異常」168乘客受影響 長榮回應了

相關新聞

不只去年7個月年終獎金 長榮航空今再發3個月年中獎金

疫後航空業復甦，營收屢創佳績，長榮航空去年獲利再創新高，發出7個月年終獎金，近期再傳發出3個月「員工酬勞」的年中獎金，就...

6月成屋市場買氣未見起色、年減38.5% 中信：屋主在想這件事

中信房屋統計最新內部成交件數，今年6月全台交易量相較於5月減少約13.2%，較去年同期減少約38.5%；進一步觀察六都的...

塑膠平板包材 回收清除處理費自7月起徵收

環境部30日發布修正「容器回收清除處理費費率」，增訂各類「塑膠平板包材」之回收清除處理費費率。未來只要是塑膠平板容器、塑...

永慶：6月房市交易量持平開出 7月經濟、房市最大變數是它

國內經濟溫和成長，且出口連十九紅，帶動台股反彈上漲，目前已站回22,000點大關，不過，全球貿易局勢因美國關稅政策與談判...

星宇航空與南海電鐵合作 推主題列車、即日出發

星宇航空（2646）與南海電氣鐵道株式會社（以下簡稱「南海電鐵」）合作，自2025年6月29日起推出「PEANUTS x...

華航第3季菜單推海外異業合作 美、日名店躍上雲端

華航（2610）致力提供旅客優質的飛行體驗，機上餐飲不斷突破創新，第3季新菜單除全面更新外，特別在美國、日本與名店合作，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。