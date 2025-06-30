快訊

趙少康：賴總統定義「更大的民主」是想做少數獨裁

林口物流女司機持摺疊刀刺死男同事 行凶可能動機曝光

把握報稅最後一天！逾期申報每3日加徵1%滯納金 這方式報稅最快

玉山獨家贊助哆啦A夢巡迴特展 玉山 Wallet App 購票9折

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

玉山長期支持優質藝文活動，今年夏天，擁有超高人氣的《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站》將於6月28日到10月6日在台北華山文創園區盛大登場。展覽將集結近百座不同造型的立體哆啦 A 夢、12米高巨型充氣哆啦A夢、藤子・F・不二雄老師的復刻工作桌、珍貴複製原畫以及首次登場的秘密道具「100%朋友召喚鈴」和經典的巨幅漫畫場景。為回饋玉山顧客，現場使用「玉山WalletApp」掃碼購票享有9折優惠。

在香港、上海展出引起廣大熱潮的超人氣巡迴展《100%哆啦A夢＆FRIENDS巡迴特展》即將登陸台北。本次特展由聯合數位文創主辦，並由AllRightsReserved在Fujiko Pro協力下創作，針對華山展場作相應規劃。特展亮點包含：一座高達12米高並矗立於華山烏梅劇院前的巨型充氣哆啦A夢，可愛又巨大的模樣遠拍近拍都超吸睛，將成為今年夏天最高人氣的地標。進入展間後，除了近百座不同造型的立體哆啦A夢，將看到藤子・F・不二雄老師復刻工作桌，近距離感受哆啦A夢誕生的瞬間與創作過程。「100%微型劇院」將呈現日本團隊專為台灣展覽製作的原創短篇動畫；結合3D光雕投影的「大雄的漫畫閱讀房間」、一覽哆啦A夢各種有趣道具的「哆啦A夢秘密道具空間」，都將帶領觀眾進入充滿樂趣的哆啦A夢世界中。

玉山長期支持優質藝文活動，本次獨家贊助深受大小朋友喜愛的《100%哆啦A夢＆FRIENDS巡迴特展 台北站》，為感謝廣大顧客對於玉山的愛護與支持，使用「玉山Wallet App」於展區現場掃碼購票獨享9折優惠（全票490元，玉山 Wallet App 優惠價440元 )，請喜愛哆啦A夢的粉絲們把握難得機會。

玉山 哆啦A夢

延伸閱讀

CMoney第五屆金曜獎揭曉 群益投顧勇奪雙料冠軍

千坪華山文創展室被可愛入侵！《100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站》6/28起10大展區、近百隻雕塑陪你過暑假

影／100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 明起萌翻華山

100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 6/28起萌翻華山

相關新聞

台幣上午盤中最高升至29.048 央行進場拉回0.7角

台幣今日以29.16，升值2分開出，開盤之後即一路升值，而在十點大型出口商進場拋匯之前，匯價就已劇烈震盪，十點過後，隨著...

從危機中學經營 富邦董事長蔡明忠：信任比財務更重要

富邦集團董事長蔡明忠近日三度登上東海大學講台，以「反思經營學」為題，分享多年面對的風險與挑戰，以運動彩券與防疫保單為例，...

央行進場護市 台幣午盤戲劇性由升轉貶暫收29.2

為了6月30日的上市櫃公司季底、月底、以及半年報的作帳壓力，央行今日上午積極護市展現成果，午盤台幣匯價竟以29.2貶值暫...

兆豐投信攜手勵馨送暖 為弱勢女性移工注入溫柔力量

在移工長年默默支撐台灣社會的背後，來自家鄉的牽掛與思念卻往往被忽略。兆豐投信攜手勵馨基金會，近日於桃園移住者服務中心，舉...

新光人壽攜手銘傳大學 越南生返國投身保險事業獻長才

因應國內壽險業徵才需求及越南保險市場專業人才的養成，新光人壽與銘傳大學於去年5月即簽署產學合作備忘錄，共同建立國際育才平...

新台幣開盤升2分 為29.16元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.16元開盤，升2分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。