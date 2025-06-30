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財部指定長照產業地上權 北中南6宗土地公告招標

中央社／ 台北30日電

財政部國產署推動指定長照產業地上權，今天公告6宗鄰近醫院的國有土地標的，包含新北、雲林、高雄、嘉義各1宗以及台中市2宗，存續期間皆為70年，權利金底價合計約新台幣2億8697萬元，公告期間3個月至9月30日截止收件。

國產署推動國有地指定長照產業地上權今天公告招標6宗標的，供未來得標業者設置長照機構，公告期間3個月，9月30日下午5時截止收件，採公開評選方式，投標業者預計於10月1日得知是否通過第1階段資格審查。

國產署表示，這一批次招標標的為新北市、雲林縣、高雄市、嘉義市各1宗，台中市2宗，合計6宗，土地總面積約1.38公頃，土地使用分區分別為住宅區及鄉村區乙種建築用地。

國產署指出，考量長照機構基地區位需求，各宗標的皆鄰近醫院，區域設施資源豐富，生活機能成熟。新北市林口區土地距林口長庚醫院約4公里，權利金底價9906萬8327元，為這一批次底價最高者，面積約577坪。

台中市清水區、梧棲區2宗土地鄰近童綜合醫院，其中梧棲區土地為此批次面積最大者，達約1383坪，權利金底價6624萬6000元；清水區土地權利金底價則為1064萬7612元，面積約337坪。

雲林縣虎尾鎮土地距台大醫院雲林分院虎尾院區5公里，權利金底價746萬5380元，面積約511坪；高雄市左營區土地鄰近高雄榮總醫院，交通便利公共設施完善，權利金底價6660萬5005元，面積約720坪 ；嘉義市土地距台中榮總嘉義分院600公尺，區位條件優質，權利金底價3693萬8844元，面積約630坪。

國產署說明，業者投標各宗地上權，因應標的所在區域需求指定應設置長照機構類型，需至少擇一布建（比如團體家屋或是住宿式長照），設置長照機構規模應符合「長期照顧服務機構設立標準」規定，剩餘空間可作其他符合土地使用分區管制的複合式使用。

國產署進一步指出，這次指定產業公開招標設定地上權，是配合長照政策指定設置長照機構類型，因此招標權利金底價及年息率底價較國產署一般公開招標設定地上權為低，權利金底價共計2億8697萬餘元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率底價皆為3%，其中地租隨申報地價調整的年息率為1%。

國產署表示，指定產業公開招標設定地上權，以公開評選方式決標，作業分2階段，第1階段為資格審查，投標人資格開放公司法人、財團法人、社團法人等，其團隊具有可經營長照機構資格法人者，均可投標；第2階段就符合資格的投標人所提企劃書進行評選，評選項目包含投標人專業能力及相關經驗、申請設立長照機構規劃構想、財務計畫，權利金及地租年息率亦納評選項目綜合考量。

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