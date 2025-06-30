「PEANUTS x STARLUX」南海電鐵 Rapi:t 主題列車 即日出發

星宇航空（2646）「PEANUTS x STARLUX」南海電鐵出發！自2025年6月29日起，星宇航空與南海電氣鐵道株式會社（以下簡稱「南海電鐵」）合作，推出「PEANUTS x STARLUX」星際漫遊主題塗裝的特急列車「Rapi:t」。

今年正值深受全球喜愛的漫畫PEANUTS（花生漫畫）誕生75周年，星宇航空2025 SNOOPY主題航班已自5月28日起啟航，將一路持續至12月31日，包含登機證、行李吊牌、機上螢幕、紙巾、紙杯…等等備品，都換上全新SNOOPY星際漫遊主題，出現在星宇航空全球航線（除洛杉磯、安大略出發航班外）。

星宇航空特別選擇行駛於大阪難波與關西國際機場之間的南海電鐵特急列車「Rapi:t」，打造「PEANUTS x STARLUX」星際漫遊主題列車。