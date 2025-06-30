星宇航空與南海電鐵合作 推主題列車、即日出發
星宇航空（2646）與南海電氣鐵道株式會社（以下簡稱「南海電鐵」）合作，自2025年6月29日起推出「PEANUTS x STARLUX」星際漫遊主題塗裝的特急列車「Rapi:t」。
星宇航空指出，今年正值深受全球喜愛的漫畫PEANUTS（花生漫畫）誕生75周年，星宇航空2025 SNOOPY主題航班已自5月28日起啟航，將一路持續至12月31日，包含登機證、行李吊牌、機上螢幕、紙巾、紙杯…等等備品，都換上全新SNOOPY星際漫遊主題，出現在星宇航空全球航線（除洛杉磯、安大略出發航班外）。
星宇航空特別選擇行駛於大阪難波與關西國際機場之間的南海電鐵特急列車「Rapi:t」，打造「PEANUTS x STARLUX」星際漫遊主題列車！此為星宇航空首次於日本推出主題列車，車身延續星宇航空2025 SNOOPY星際漫遊主題航班的設計，以「SNOOPY is Shooting for the Stars」為主題，呈現史努比與夥伴們戴著太空人頭盔、跨越星空、追尋夢想的樣貌。此外，星宇航空即將於2025年12月15日迎來開航關西國際機場5周年紀念，主題列車也作為感謝日本第一個航點—大阪．關西地區的支持，並進一步吸引台灣及其他海外地區旅客赴日旅遊。
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