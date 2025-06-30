快訊

林口物流女司機持摺疊刀刺死男同事 行凶可能動機曝光

把握報稅最後一天！逾期申報每3日加徵1%滯納金 這方式報稅最快

社區公共排水阻塞淹3樓層 管委會竟無責一受災戶得全賠

星宇航空與南海電鐵合作 推主題列車、即日出發

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
星宇航空「PEANUTS x STARLUX」南海電鐵Rapi:t主題列車於29日正式啟航。（星宇航空提供）
星宇航空「PEANUTS x STARLUX」南海電鐵Rapi:t主題列車於29日正式啟航。（星宇航空提供）

星宇航空（2646）與南海電氣鐵道株式會社（以下簡稱「南海電鐵」）合作，自2025年6月29日起推出「PEANUTS x STARLUX」星際漫遊主題塗裝的特急列車「Rapi:t」。

星宇航空指出，今年正值深受全球喜愛的漫畫PEANUTS（花生漫畫）誕生75周年，星宇航空2025 SNOOPY主題航班已自5月28日起啟航，將一路持續至12月31日，包含登機證、行李吊牌、機上螢幕、紙巾、紙杯…等等備品，都換上全新SNOOPY星際漫遊主題，出現在星宇航空全球航線（除洛杉磯、安大略出發航班外）。

星宇航空特別選擇行駛於大阪難波與關西國際機場之間的南海電鐵特急列車「Rapi:t」，打造「PEANUTS x STARLUX」星際漫遊主題列車！此為星宇航空首次於日本推出主題列車，車身延續星宇航空2025 SNOOPY星際漫遊主題航班的設計，以「SNOOPY is Shooting for the Stars」為主題，呈現史努比與夥伴們戴著太空人頭盔、跨越星空、追尋夢想的樣貌。此外，星宇航空即將於2025年12月15日迎來開航關西國際機場5周年紀念，主題列車也作為感謝日本第一個航點—大阪．關西地區的支持，並進一步吸引台灣及其他海外地區旅客赴日旅遊。

星宇航空

延伸閱讀

開幕至今78天…大阪世博入場人次破千萬！世博協會事務總長：比預期快

海神翱翔天際！Maserati Grecale 擔綱星宇航空接送座駕 開啟頂級壯遊體驗

星宇航空上千億買10架A350-1000 碳纖維塗裝首度亮相

開航5年就上榜 星宇航空獲航空界奧斯卡SKYTRAX五星認證

相關新聞

6月成屋市場買氣未見起色、年減38.5% 中信：屋主在想這件事

中信房屋統計最新內部成交件數，今年6月全台交易量相較於5月減少約13.2%，較去年同期減少約38.5%；進一步觀察六都的...

6月房市買氣再下探 房仲：全年交易難樂觀

住商機構統計旗下加盟店6月成交件數，各區域買氣均顯弱勢，全台量減10%，和去年6月相比，成交量更僅有一半。住商不動產企劃...

星宇航空與南海電鐵合作 推主題列車、即日出發

星宇航空（2646）與南海電氣鐵道株式會社（以下簡稱「南海電鐵」）合作，自2025年6月29日起推出「PEANUTS x...

華航第3季菜單推海外異業合作 美、日名店躍上雲端

華航（2610）致力提供旅客優質的飛行體驗，機上餐飲不斷突破創新，第3季新菜單除全面更新外，特別在美國、日本與名店合作，...

展科技創新實力 信義房屋獲頒創新商務獎

信義房屋數位轉型成果再度受到外界肯定，2025 FCA創新商務獎26日舉辦頒獎典禮，信義房屋以「信義房屋LINE找屋平台...

東生華製藥雙料榮獲 2025 AREA 亞洲企業社會責任獎

東生華（8432）30日表示，該公司於2025 AREA（Asia Responsible Enterprise Awa...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。