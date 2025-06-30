展科技創新實力 信義房屋獲頒創新商務獎

信義房屋數位轉型成果再度受到外界肯定，2025 FCA創新商務獎26日舉辦頒獎典禮，信義房屋以「信義房屋LINE找屋平台 - 智能房產全攻略」、「AI 數據共創平台」分別勇奪最佳產品創新銀獎與最佳管理創新銅獎。彰顯信義房屋數位轉型的成果，更展現信義房屋落實數據治理、打造優質客戶服務體驗的科技創新實力。

榮獲產品創新銀獎的「信義房屋LINE找屋平台」，整合LINE生態系，打造從找屋、諮詢、互動到預約看屋、帶看的一站式購屋體驗，平台導入AI推薦，根據客戶需求與行為數據精準配案，並透過簡潔圖文「物件卡牌」呈現重點資訊，提升閱讀與分享效率，客戶也可直接透過LINE與房仲即時互動，接收推播與提醒通知，不遺漏看屋行程與重要資訊。

「信義房屋LINE找屋平台」更率先應用無紙化作業，數位傳遞不動產說明書，便利客戶購屋流程，更實踐環境永續的承諾。產品自2024年3月推出以來，LINE官方帳號有效好友數成長35%，每月不重複留單手機數成長2.5倍，大幅降低獲客成本，同時獲得消費者及業務肯定，是信義房屋在OMO應用服務上的代表性成果。

與此同時，信義房屋也同步奠定了數據治理基礎建設的根基，以AI、BI、Cloud、Data、Empowerment五大策略為核心打造「AI數據共創平台」，打造跨雲架構與自動化工具，串聯數據蒐集、管理、分析與應用，並賦能同仁，讓AI與數據應用成為日常工具。

該平台自2023年建置完成以來，已廣泛應用於MLOps部署、數據視覺化儀表板、員工培訓等多元場景。至2024年，「AI數據共創平台」陸續催生「AI智能配案」、「義點通」、「Copilot Agent」等多項創新AI服務，並建置逾百項儀表板與數據分析專案。每月可節省上千小時作業時間，成功培育數十位非技術背景同仁具備數據分析能力，亦有超過四成員工透過AI技術高效完成任務，全面強化組織的數位能力與創新競爭力。憑藉其優異成效與推動影響，榮獲最佳管理創新銅獎肯定。