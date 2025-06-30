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6月全國交易量年減48.6% 住商：新案房價未明顯鬆動

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

住商機構30日統計旗下加盟店成交件數後發現，國內各區域買氣均顯弱勢，全國交易量月減10.8%，不過和去年相比，是去年6月成交量的一半，和5月狀況差不多。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，6月變數頻傳，又有央行理監事會議題，惟目前交易狀況仍受貸款影響，該狀況恐怕短時間內都不容易改善。

縱觀各縣市表現，北市月減10.9%、年減43.0%，新北市月減2.2%、年減45.1%，桃園市月減14.1%、年減51.0%，台中市月減24.5%、年減52.5%，台南市月減16.2%、年減52.7%，高雄市月減10.5%、年減56.0%，全國月減10.8%、年減48.6%。

徐佳馨認為，新北市因為預售交屋個案出現，加上北市買盤外溢效果，交易相對穩健，而在央行態度保守，市場前景未明下，想要成交，不透過降價很難有更多期待。

縱觀未來，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，目前雖有部分建商打出讓利、降價等銷售手段，但新案市場實際價格下修力道薄弱，未能形成廣泛降價態勢，是否真能撼動整體市場，仍有待觀察。

至於成屋市場，賴志昶指出，部分蛋白區且屋況劣勢物件，受限於買氣趨冷，屋主心態逐漸調整；惟整體新案價格仍未明顯鬆動，中古屋市場修正幅度亦難有表現，同時目前貸款排隊、延後撥款等現象仍存在，加上房貸利率持續維持高檔，讓購屋人出手均相當謹慎，認為接下來交易量亦不容樂觀。

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