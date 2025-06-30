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指定長照產業地上權招標 國產署公告6宗

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

配合中央政府推動長照服務政策辦理指定產業招標設定地上權，國產署30日公告6宗精華區國有土地標的，分別為新北市、雲林縣、高雄市、嘉義市各1宗，臺中市2宗，土地面積約1.38公頃區位條件俱佳，公告期間3個月至9月30日17時截止收件，歡迎各界踴躍參與並投標。

國產署表示，指定產業公開招標設定地上權以公開評選方式決標，作業分兩階段，第一階段為資格審查，投標人資格開放公司法人、財團法人、社團法人等，其團隊具有可經營長照機構資格法人者，均可投標；第二階段就符合資格之投標人所提企劃書進行評選，評選項目包含投標人專業能力及相關經驗、申請設立長照機構規劃構想、財務計畫，權利金及地租年息率亦納評選項目綜合考量。

國產署進一步表示，這次批次招標標的為新北市、雲林縣、高雄市、嘉義市各1宗，臺中市2宗，合計6宗，土地面積約1.38公頃，土地使用分區分別為住宅區及鄉村區乙種建築用地。考量長照機構基地區位需求，各宗標的皆鄰近醫院，區域設施資源豐富，生活機能成熟。新北市林口區土地距林口長庚醫院約4公里；臺中市清水區、梧棲區2宗土地分別臨近臺61線、臺灣大道，並鄰近童綜合醫院；雲林縣虎尾鎮土地距臺大醫院雲林分院虎尾院區5公里；高雄市左營區土地鄰近高雄榮總醫院，交通便利公共設施完善；嘉義市土地距臺中榮總嘉義分院600公尺，區位條件優質。各宗標的因應標的所在區域需求指定應設置長照機構類型，至少擇一布建，設置長照機構規模應符合「長期照顧服務機構設立標準」規定，剩餘空間可作其他符合土地使用分區管制之複合式使用。

本次指定產業公開招標設定地上權係配合長照政策指定設置長照機構類型，爰招標權利金底價及年息率底價較國產署一般公開招標設定地上權為低，權利金底價共計新臺幣2億8,697萬餘元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率底價皆為3％，其中地租隨申報地價調整之年息率為1％，投標人地租年息率投標數額逾底價部分，加計於不隨申報地價調整部分，權利金及地租年息率依投標人標單填列數額計收。本批次公告之各宗標的，區位條件均相當優質，歡迎各界踴躍投標。

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