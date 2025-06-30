快訊

美關稅緩徵期限倒數十天 彭博：台美接近達成貿易協議

最恐怖車站！台鐵汐科站通道長又窄 上班族練腳力、體力不濟的更慘

林口宅配公司驚傳殺人案！41歲男遭女同事持刀猛刺胸口 送醫不治

東生華製藥雙料榮獲 2025 AREA 亞洲企業社會責任獎

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
東生華製藥雙料榮獲 2025 AREA 亞洲企業社會責任獎，圖為東生華總經理楊思源。東生華／提供
東生華製藥雙料榮獲 2025 AREA 亞洲企業社會責任獎，圖為東生華總經理楊思源。東生華／提供

東生華（8432）30日表示，該公司於2025 AREA（Asia Responsible Enterprise Awards）中，榮獲「社會公益發展獎」與「綠色領導獎」雙重肯定，成為亞太區少數能同時以環境與社會行動獲獎的上櫃生技公司。該獎項由亞洲企業商會主辦，為 ESG 領域最具指標性的國際評選之一。

此次獲獎的兩項專案-「石虎共耕計畫」與「行動物資車計畫」，不僅展現企業善盡社會責任的行動力，更具體回應了東生華以「人為本、從土地到健康」的企業使命。

東生華長期深耕慢性疾病與高齡照護領域，主要服務對象即為台灣快速成長的銀髮人口。近年來，東生華不再只聚焦「治療」本業，而是積極向前延伸角色，思考如何從源頭預防、生活陪伴到社會支持，打造更全面的健康產業責任鏈。

基於這樣的企業定位，東生華先後推動「石虎共耕計畫」與「行動物資車計畫」：前者結合無農藥契作與棲地保育，從食安守護人類健康；後者走入偏鄉，協助長者重拾生活選擇與尊嚴。從土地到餐桌、從藥品到人心，東生華以本業為根、以永續為軸，實踐兼具溫度與行動力的健康價值。

東生華總經理楊思源表示：「我們始終相信，企業的價值不僅專注於本業，更在於如何成就人、關懷人。石虎共耕與行動物資車這兩項計畫，正是我們將本業理念延伸至社會與環境的具體實踐。我們傳遞的不只是藥物，更是一種守護健康與尊嚴的承諾。」

展望未來，東生華將持續推動健康產業從藥品治療走向全人照護，並以實際行動回應聯合國永續發展目標（SDGs）中對健康福祉、環境保育與社會平等的共同期許。透過串聯企業內部動能與社會各界力量，東生華期待打造一個讓人與土地共生、健康與尊嚴並存的永續生態系。

總經理 石虎 東生華

延伸閱讀

昕力資搶越南碳交易商機 碳管理平台獲台商龍頭採用

文策院首辦「2025 ESG for Culture 影響力獎」延長徵件至7/15止

ESG最前線／公司治理 推動ESG基石

申報ESG指標 自動帶入模板

相關新聞

6月房市買氣再下探 房仲：全年交易難樂觀

住商機構統計旗下加盟店6月成交件數，各區域買氣均顯弱勢，全台量減10%，和去年6月相比，成交量更僅有一半。住商不動產企劃...

全家年銷破3百萬袋白飯健康升級 袋裝「多穀紫米飯」亮相

全家（5903）針對外食族最易攝取不足的膳食纖維及優質穀類，推出4款鮮食新品，包含與永豐餘生技聯名推出的全家版哈佛蔬菜湯...

台塩海洋鹼性離子水狂抽百萬黃金！登錄再送虛寶、人人有獎

台塩海洋鹼性離子水「台灣NO.1！抽黃金百萬！」7月1日抽獎活動開跑！9月30日前凡消費者購買任一瓶台塩海洋鹼性離子水，...

統一超商蟬聯六年亞洲企業社會責任獎 榮獲三大獎項

由亞洲企業商會（Enterprise Asia）舉辦的「亞洲企業社會責任獎（AREA）」，有「永續諾貝爾獎」之美譽，為亞...

房市還不夠冷？6月全台交易再量縮 住商：全台減10.8%

房市再降溫？住商機構統計旗下加盟店成交件數，全台量減10.8%，各區域買氣均顯弱勢，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表...

信義房屋桃園分店4天募逾2000本書 助慢飛天使展開閱讀旅程

近40家分店、300位同仁齊心動員，信義房屋為慢飛天使送上閱讀的希望！為支持長期關注慢飛天使議題的「桃園市築夢家族社區兒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。