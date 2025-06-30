東生華製藥雙料榮獲 2025 AREA 亞洲企業社會責任獎

東生華（8432）30日表示，該公司於2025 AREA（Asia Responsible Enterprise Awards）中，榮獲「社會公益發展獎」與「綠色領導獎」雙重肯定，成為亞太區少數能同時以環境與社會行動獲獎的上櫃生技公司。該獎項由亞洲企業商會主辦，為 ESG 領域最具指標性的國際評選之一。

此次獲獎的兩項專案-「石虎共耕計畫」與「行動物資車計畫」，不僅展現企業善盡社會責任的行動力，更具體回應了東生華以「人為本、從土地到健康」的企業使命。

東生華長期深耕慢性疾病與高齡照護領域，主要服務對象即為台灣快速成長的銀髮人口。近年來，東生華不再只聚焦「治療」本業，而是積極向前延伸角色，思考如何從源頭預防、生活陪伴到社會支持，打造更全面的健康產業責任鏈。

基於這樣的企業定位，東生華先後推動「石虎共耕計畫」與「行動物資車計畫」：前者結合無農藥契作與棲地保育，從食安守護人類健康；後者走入偏鄉，協助長者重拾生活選擇與尊嚴。從土地到餐桌、從藥品到人心，東生華以本業為根、以永續為軸，實踐兼具溫度與行動力的健康價值。

東生華總經理楊思源表示：「我們始終相信，企業的價值不僅專注於本業，更在於如何成就人、關懷人。石虎共耕與行動物資車這兩項計畫，正是我們將本業理念延伸至社會與環境的具體實踐。我們傳遞的不只是藥物，更是一種守護健康與尊嚴的承諾。」

展望未來，東生華將持續推動健康產業從藥品治療走向全人照護，並以實際行動回應聯合國永續發展目標（SDGs）中對健康福祉、環境保育與社會平等的共同期許。透過串聯企業內部動能與社會各界力量，東生華期待打造一個讓人與土地共生、健康與尊嚴並存的永續生態系。