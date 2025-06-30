快訊

林口物流女司機持摺疊刀刺死男同事 行凶可能動機曝光

把握報稅最後一天！逾期申報每3日加徵1%滯納金 這方式報稅最快

社區公共排水阻塞淹3樓層 管委會竟無責一受災戶得全賠

台灣邁向ETS向歐洲取經 碳交所與EEX簽署MOU

中央社／ 台北30日電

台灣碳權交易所（TCX）今天宣布，6月27日已和歐盟排放交易機制（EU ETS）最核心的交易平台歐洲能源交易所（EEX），於德國萊比錫總部簽署合作備忘錄（MOU），宣告台灣邁向總量管制及排放交易機制（TW ETS）進入新里程碑。

碳交所總經理田建中表示，歐盟總量管制與排放交易機制（EU ETS）自2005年啟動以來，已成為世界領先的碳定價機制，EEX則長期扮演其交易市場執行單位之關鍵角色。碳交所正積極配合環境部政策藍圖，規劃於明年試行我國ETS機制，本次與EEX簽訂MOU，可借鏡其多年市場運行經驗，對於碳交所未來建置TW ETS機制具有策略發展上的重要意義。

EEX執行長芮茲（Peter Reitz）強調，全球碳排放交易機制對邁向去碳化與能源轉型至關重要。EEX樂於分享在制度設計與營運方面累積的深厚經驗，協助新機制的建立，共同推進全球碳定價及碳交易市場發展。

碳交所與EEX合作簽約儀式上，包括駐德代表謝志偉、環境部部長彭啓明、次長施文真、氣候變遷署副署長張根穆，以及金管會金融市場發展及創新處處長胡則華都親臨見證。

碳交所表示，此次簽署MOU，將在EU ETS營運所累積的成功經驗上，協助碳交所打造健全、透明且誠信的ETS市場。

此外，EU ETS目前已和瑞士ETS完成連結，並規劃進一步與英國ETS連接，透過國際合作逐步擴展為全球化的碳交易體系。目前台灣周邊國家包括日本與韓國也已建立或正積極推動ETS機制。此次MOU簽署不僅開啟碳交所與EEX的合作新篇章，更為台灣未來與其他碳市場的國際連結鋪路。

延伸閱讀

台東縣府與卡大地布部落MOU 傳統領域多元活化

嘉義永慶高中與嘉大資工簽署MOU 共築AI人才培育里程碑

環部率綠色成長聯盟成員赴德 碳費ETS雙軌制估2027上路

黃國昌「示範帶」案相罵綠委 謝志偉酸咆嘯看對象：腦休成奴

相關新聞

6月成屋市場買氣未見起色、年減38.5% 中信：屋主在想這件事

中信房屋統計最新內部成交件數，今年6月全台交易量相較於5月減少約13.2%，較去年同期減少約38.5%；進一步觀察六都的...

6月房市買氣再下探 房仲：全年交易難樂觀

住商機構統計旗下加盟店6月成交件數，各區域買氣均顯弱勢，全台量減10%，和去年6月相比，成交量更僅有一半。住商不動產企劃...

星宇航空與南海電鐵合作 推主題列車、即日出發

星宇航空（2646）與南海電氣鐵道株式會社（以下簡稱「南海電鐵」）合作，自2025年6月29日起推出「PEANUTS x...

華航第3季菜單推海外異業合作 美、日名店躍上雲端

華航（2610）致力提供旅客優質的飛行體驗，機上餐飲不斷突破創新，第3季新菜單除全面更新外，特別在美國、日本與名店合作，...

展科技創新實力 信義房屋獲頒創新商務獎

信義房屋數位轉型成果再度受到外界肯定，2025 FCA創新商務獎26日舉辦頒獎典禮，信義房屋以「信義房屋LINE找屋平台...

東生華製藥雙料榮獲 2025 AREA 亞洲企業社會責任獎

東生華（8432）30日表示，該公司於2025 AREA（Asia Responsible Enterprise Awa...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。