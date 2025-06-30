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全家年銷破3百萬袋白飯健康升級 袋裝「多穀紫米飯」亮相

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家挺健康，膳食纖維、全榖雜糧滿足外食族健康需求。全家/提供
全家挺健康，膳食纖維、全榖雜糧滿足外食族健康需求。全家/提供

全家（5903）針對外食族最易攝取不足的膳食纖維及優質穀類，推出4款鮮食新品，包含與永豐餘生技聯名推出的全家版哈佛蔬菜湯「彩虹 10 蔬湯」、保留穀物營養又不黏膩的「多穀紫米飯」、全穀含量高達51%以上的「雙果長纖全麥土司」、學校午餐大賽的冠軍營養餐盒「塔香國姓魚好蒡蝦仁餐盒」，再加碼推薦連續三年獲得食品界米其林指南ITQI三星，近日再奪水晶風味獎的「新纖麥土司」。

消費者關注食品安全，追求「透明飲食」已成趨勢，全家於2012年開始建構「食品溯源管理系統」，2014年以「食在購安心」平台，成為全國第一家便利商店通路食品履歷示範業者。供民眾快速查詢食品履歷和營養成分以來，近三年瀏覽次數快速成長達八倍，顯見外食族在口味之餘，近年更加關注食物營養價值。

為推廣飲食教育，全家連年與大享食育協會合作臺灣學校午餐大賽，發揮通路優勢，共同推廣永續飲食與在地食材。今年運用臺南當季食材推出「塔香國姓魚好蒡蝦仁餐盒」，全台限量6萬份即日起開賣。

根據國民健康署「我的餐盤」均衡飲食6大建議，吃得多、吃得飽不如吃得對，每日均衡飲食才是健康關鍵。全家商品本部副本部長黃正田表示，為滿足不同民眾健康飲食需求，持續開發兼具營養及美味的商品，並獲取多種食品標章，提供消費者多元健康飲食所需商品。

此次推出的「多穀紫米飯」，為銷售年破3百萬袋的優質池上米升級，其使用白米搭配紫米、十八穀米烹煮而成，口感接近白飯且保留膳食纖維。另外，永豐餘生技共同監製的「彩虹 10 蔬湯」，以營養豐富的「哈佛蔬菜湯」為商品研發目標，加入青花、番茄、南瓜、高麗菜、紅蘿蔔、西洋芹、鷹嘴豆、等4色10蔬，可一次獲取多項營養及原型高纖食物，售價69元。

觀察消費者近年對飲食健康關注日益增高，帶動透明飲食風氣，全家於2012年開始建構「食品溯源管理系統」，2014年以「食在購安心」平台，成為全國第一家便利商店通路食品履歷示範業者，提供一鍵查詢食品履歷和成分來源，讓食品資訊透明化，保有消費者在飲食上知的權利，更可透過多種標章標誌的查詢，篩選出通過全穀、健康食品等標章認證的商品。

近三年，平台瀏覽次數3年來成長8倍，顯見消費者對便利商店鮮食的訴求，不僅追求方便快速，更要能一眼辨識每口食物的成分、熱量、營養素。全家看準消費者追求健康、減少攝取精緻澱粉的的需求，去年攜手穀研所及穀物產業發展協會導入「全穀標章」，入榜即占標章查詢排行第三名。

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